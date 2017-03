A Xunta ratifica o expediente á familia Franco, que Rueda avala sancionar se non cumpre coas visitas a Meirás

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, ratificou este martes a apertura dun expediente á familia Franco por "incumprir" a lei de bens de interese cultural (BIC) que obriga a abrir ao público e permitir visitas ao Pazo de Meirás.

Pazo de Meirás | Fonte: Europa Press

"Constatouse que o sistema de acceso ás visitas, mediante o teléfono e o correo electrónico, está a incumprirse", explicou, en declaracións aos medios, o vicepresidente galego, despois de entregar varios informes sobre transparencia á valedora do Pobo, Milagros Otero.

Devandito isto, avogou por "esperar" a ver que determina o expediente cando se peche, pero manifestou a súa convicción de que se a familia de Franco "está a incumprir" os parámetros de visitas que fixa a lei debe ser sancionada.

En canto ás críticas da oposición, que acusa á Xunta de non actuar con contundencia, replicou que, aínda que os grupos "están no seu dereito" de manifestar o que consideren oportuno, "non teñen razón" e negou trato de favor. "Asegúrolles que a Xunta actúa con total obxectividade", resolveu.