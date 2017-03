Piden tres anos de prisión para un construtor por apropiación indebida de 102 millóns

O Ministerio Público solicita tres anos de prisión para un construtor pola suposta apropiación indebida de 102 millóns de euros, pertencentes á empresa Hierros Añón. No xuízo, que se retomou este martes tras o seu adiamento en xaneiro, acúsase tamén a dous directivos de Banco Pastor en 2007.

Ao tres, a Fiscalía considéraos coautores dun delito de apropiación indebida por uns feitos que se remontan ao ano 2007. Xunto ao construtor e promotor inmobiliario, Manuel G.L., están tamén acusados o que era director da oficina do Banco Pastor, no Cantón, e o que era director rexional da entidade para o norte.

A Fiscalía sostén que os entón empregados da entidade aconsellaron aos donos de Hierros Añón entrar no mercado inmobiliario e, facelo, a través do construtor imputado que tiña varias empresas, entre elas unha inmobiliaria e Conserveira Celta. Con todo, sinala que non se lle comunicou á vítima que este promotor e construtor atravesaba "unha delicada situación económica".

Finalmente, sostén que Hierros Añón realizou un investimento inicial de 63 millóns de euros para a compra duns terreos en Madrid, a través dun préstamo participativo, ao que sumou, con posterioridade, outra achega de 39 millóns de euros, segundo recolle na súa cualificación fiscal.

COOPERACIÓN DOUTROS ACUSADOS

Con todo, sostén que o acusado "contando coa cooperación" dos outros dous acusados "en lugar de destinar a cantidade percibida á adquisición de terreos, acordou co Banco Pastor a apertura dunha nova liña de crédito".

Tamén indica que só destinou 32 millóns á compra dos terreos e que, por non abonar na súa totalidade o diñeiro correspondente, acabaron revertendo nos antigos propietarios.

Como responsable civil, o Ministerio Público reclama que o construtor indemnice a Hierros Añón con 102 millóns de euros, mentres que os outros dous acusados, M.J.L.L. e P.P.L., con responsabilidade civil subsidiaria do Banco Pastor, responderán da cantidade inicial de 63 millóns.

NEGA ESTAFA

No xuízo, o empresario negou ser autor dunha apropiación indebida ou unha estafa, como pide alternativamente a acusación particular. Tamén dixo que coñeceu nas oficinas do Banco Pastor ao empresario de Hierros Añón, pero que non lle pediu "nada" nin os directivos intermediaron.

Tamén expuxo que acordaron ir "ao 50% nos terreos" que pretendían adquirir en municipios de Madrid. "O préstamo participativo foi cousa deles", sinalou sobre Hierros Añón e rexeitando que desde a entidade aconsellasen a fórmula de participación no negocio.