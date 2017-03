A valedora do Pobo, Milagros Otero, apelou este martes a facer un uso "responsable" dos mecanismos de transparencia habilitados polas administracións para non retardar os procesos e chamou a "non abusar". "Non falo de limitar o dereito de coñecer, senón de que hai cousas que non ten sentido pedir porque non existen ou esixen unha alta reelaboración", explicou.

A Valedora Do Pobo E O Vicepresidente Da Xunta. | Fonte: Europa Press

"Sería entorpecedor que a alguén se lle ocorra preguntar por cales eran os pequenos contratos de 1930, é unha información que está sen reelaborar", exemplificou, tras recibir de mans do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, varios informes sobre a implantación da transparencia na administración autonómica e do portal web habilitado para tal fin.

Preguntada acerca de se coñece exemplos concretos deste tipo de "abuso" á hora de solicitar información, respondeu que fai a chamada "con carácter precautorio" e dada a súa convicción de que o dereito "sempre está en relación co deber", igual que a "liberdade" está ligada á "responsabilidade". Neste sentido, recalcou que evitar peticións innecesarias axilizará outras solicitudes.

A valedora agradeceu a presenza dos medios na entrega dos informes de transparencia. "Hoxe é un día grande, os días grandes fanse con cousas pequenas", destacou, antes de salientar a importancia que o Valedor do Pobo, como comisionado da transparencia, concede a esta cuestión.

"UN MODO DE VIDA"

Así as cousas, apelou a traballar para conseguir que a cultura da transparencia non se limite "ao cumprimento dunha lei ou á entrega dun informe" puntual, senón que sexa "un modo de vida". Respecto diso, mostrouse convencida de que Galicia o conseguirá e destacou o seu carácter "pioneiro", precisamente, no impulso dunha lei de transparencia.

Se Rueda destacou o "espírito colaborador" e a boa relación coa institución, a valedora deulle tamén as grazas pola cooperación. "Hai moito por facer, especialmente na administración local, pero aos poucos avanzamos, con mellores soportes e procedementos máis claros, rápidos e sinxelos", concluíu.