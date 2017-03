Quintana exhibe unha mellora de datos de capturas e negocio e promete que non haberá lei de acuicultura sen cons

A conselleira de Mar, Rosa Quintana, reivindicou este martes a súa xestión, que se traduce en mellores datos de capturas e negocio nos sectores pesqueiro e marisqueiro, á vez que volveu a garantir que ningunha lei de acuicultura "verá a luz sen consenso", despois da retirada do borrador normativo a pasada lexislatura.

Así o dixo durante a súa comparecencia ante o pleno da Cámara, que aproveitou para exhibir "avances" nun sector que "perdía peso" no PIB autonómico e que agora "crece a un ritmo superior á economía galega".

No seu balance dos primeiros días deste mandato, o seu terceiro como conselleira de Mar, sinalou como unha das súas "principais apostas" a "cogobernanza" xunto co sector para mellorar a normativa e axilizar a súa relación coa administración. "Queremos escoitar ao sector", proclamou.

No entanto, esta afirmación non foi ben recibida pola oposición, que sacou a relucir o nivel de oposición que fixo falta para paralizar a lei de acuicultura e os 100 días que estivo acampado o cerco fronte a San Caetano sen ser recibido.

"A súa política é o ordeno e mando", resumiu Montse Prado (BNG), á vez que Loli Toja (PSdeG) puxo o foco na súa "derrota política" coa normativa de acuicultura. E as súas críticas a que "alenta a conflitividade" nos encontros co sector completounas Carmen Santos (En Marea) afirmando que utiliza esas reunións para "dividir" e "facer campaña do PP".

PESCA INDUSTRIAL OU ARTESANAL?

Ademais, o tres portavoces da oposición avanzaron o seu rexeitamento a calquera intento de promover a instalación de multinacionais nas rías galegas, á vez que criticaron un maior apoio á pesca industrial en lugar da artesanal.

"Non temos nada amañado coas multinacionais", replicou a conselleira, quen tamén salientou que a pesca artesanal será "un dos puntos focais" dos seus "esforzos" no próximos catro anos.

E, á vista das alusións da oposición ao sector do cerco, lembrou que houbo "catro reunións" cos representantes de quen acamparan fronte ao edificio administrativo da Xunta.

Con todo, coa vista posta no futuro, Rosa Quintana apelou a "esquecer as rifas do pasado" e a traballar por mellorar as posibilidades de pesca deste sector, do mesmo xeito que co resto.

"BOS RESULTADOS"

Aclarado isto, deu conta de que xa aparecen "bos resultados" nos primeiros meses desta lexislatura, pois se rexistrou un incremento das cotas e xa se empezan a consignar fondos para axudar a empresas e impulsar melloras en distintos portos.

A continuación, situou entre os retos a negociación derivada da saída de Reino Unido da UE e tamén os cambios na normativa comunitaria sobre eliminación de datos e nos regulamentos de medidas técnicas e control.

Tamén avanzou entre as súas liñas de traballo a "expansión e consolidación" dos nosos produtos do mar nos mercados nacionais e internacionais, así como a súa "diferenciación", a fin de lograr "maior valor engadido". Neste sentido, avanzou un novo plan da conserva "en breves semanas".

VISIÓN DA OPOSICIÓN

Enfronte, a deputada nacionalista lamentou que a conselleira non se centrou na súa comparecencia en "os problemas reais", senón que preferise pintar "unha Galicia no país das marabillas".

Na mesma liña, Carmen Santos censurou que se tente "vender como un éxito algo que é drama", ante unha caída de capturas de marisco e unha redución das cotas pesqueiras. "A crise para o sector foi moi nociva", advertiu.

Pola súa banda, a parlamentaria do PSdeG fixouse nos problemas de contaminación dalgunhas rías, como a de Pontevedra, para pedir "investimentos significativos"; á vez que reclamou que se revisen as cotas de xurelo e xarda.

"ANCORADOS EN MARZO DE 2009"

Ante as súas apreciacións, o representante popular no debate, Carlos López Crespo, animou á conselleira a interpretar o "desgusto" da oposición como unha proba de que está a dirixir "ben" o seu departamento.

E, para rebater as críticas dos grupos, destacou a cifra "marca" de facturación de peixe fresco, que alcanzou os 491 millóns de euros en 2016; a recuperación de oito millóns de metros cadrados para o marisqueo e o aumento do 50 por cento nas matriculacións das escolas náutico-pesqueira.

Pola súa banda, Quintana resaltou a mellora na afiliación ao réxime do Mar e o incremento no número de mariscadoras --a pesar de que "co bipartito fóronse para casa 800"-- e recomendou aos grupos "analizar" a súa estratexia de oposición.

Devandito isto, a conselleira do Mar admitiu que cando escoita "determinadas películas" ás forzas da oposición supón que gardan relación con que "seguen ancorados en marzo de 2009" e aínda "non lograron superar as sucesivas derrotas" nas urnas.