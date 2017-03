Sanidade amplía a cifra de pacientes con discapacidade intelectual que poderán ser atendidos nos centros sanitarios

A Consellería de Sanidade amplía o número de pacientes que poderán ser atendidos nos centros sanitarios do Sergas baixo o protocolo de acompañamento e accesibilidade co cartón sanitario AA a un colectivo de persoas con discapacidade intelectual que presentan grandes necesidades de apoio ou que teñen trastornos de conduta asociados ou problemas graves de comunicación.

O conselleiro de Sanidade en Fademga. | Fonte: Europa Press

O titular de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, visitou este martes a sede da Federación Galega de Asociacións en Favor das Persoas con Discapacidade Intelectual ou do desenvolvemento (Fademga), onde anunciou a ampliación do número de pacientes que poderán ser atendidos nos centros sanitarios do Sergas baixo o protocolo de acompañamento.

Segundo explicou Sanidade, este logro conséguese tras a celebración de diferentes reunións entre os representantes de Fademga, as diferentes entidades que conforman a federación, a Consellería de Sanidade, e o Sergas, na "procura da mellora na atención a este colectivo de cidadáns", tanto no ámbito sociosanitario como no laboral.

Deste xeito, o cartón sanitario AA esténdese a 143 persoas seleccionadas con rigorosidade e responsabilidade por Fademga entre os seus usuarios, e ratificadas desde o Sergas, favorecendo a aqueles pacientes con maior grao de discapacidade intelectual, gravemente afectados e que teñen unha importante necesidade de apoio extenso e xeneralizado ou trastornos de conduta asociados.

O departamento de Sanidade concretou que ata agora había 3.968 usuarios de cartóns AA (Acompañamento e Accesibilidade), aos que se suman estes 143.