Detido un individuo tras darse á fuga cando recibía asistencia médica despois de ser arrestado por roubo en Ourense

A Policía Nacional detivo ao presunto autor dun roubo forza nun local de Servizos Sociais de Ourense, así como outro roubo en tentativa en local hostalaría e un roubo con violencia. O individuo deuse á fuga cando recibía asistencia médica, tras o que foi arrestado.

Segundo informa a Comisaría de Ourense, membros da Policía Nacional detiveron a un home como presunto autor dun delito de roubo con forza nun local de hostalaría na Avenida de Marín, tentativa de roubo con forza no lindeiro e un tirón.

Os feitos que motivaron a detención sucederon o pasado día 19 de marzo sobre as 19,00 horas cando un cidadán comunicou que un individuo forzaba a entrada dun local de hostalaría en reformas, pero, tras un intento errado, abandonou e dispúxose a entrar no lindeiro, un local de Servizos Sociais.

Así, procedeu a forzar a caixa onde se atopa o dispositivo de apertura da persiana cunha palanqueta ou similar, subiu a persiana a media altura, momento en que foi increpado polas testemuñas do feito, tras o que fuxiu do lugar.

Personados no lugar dos feitos axentes da Brigada Provincial de Seguridade Cidadá da Comisaría de Ourense e, despois de solicitar a información pertinente e características do presunto autor, localizouse ao mesmo mentres corría "de forma apresurada", segundo indican a Policía, pola rúa Jesús Pousa.

Un mozo perseguiuno, así como unha moza, á cal momentos antes, déralle un tirón do bolso e observou que portaba na súa man a carteira que se atopaba no seu interior.

O individuo foi interceptado ao momento polos policías, que procederon á súa detención por un delito de roubo con forza cometido no local anterior e polo tirón que acababa de cometer.

En presenza da dotación policial o individuo devolveu a carteira que contiña 400 euros á súa propietaria, a cal non quixo presentar denuncia ao recuperala.

TRASLADO AO PAC

A Policía Nacional sinalou que o 20 de marzo sobre as 7,20 horas o detido foi trasladado desde dependencias policiais ao Servizo de Urxencias da PAC, xa que solicitaba ser asistido por facultativo por atoparse, segundo relata a Policía, "ansioso".

Mentres se achaba no centro médico, o individuo pediu poder entrar no servizo e, aproveitando que había unha xanela, deuse á fuga, tras o que foi localizado no Barrio de Covadonga.

O detido é un home de 40 anos natural de Países Baixos ao que lle constan seis arrestos anteriores. No momento da súa detención estaba baixo os efectos do 'mono', segundo concreta a Policía, polo que para "conseguir efectivos comete tres feitos delituosos de forma consecutiva".

O detido quedou en liberdade con cargos tras pasar a disposición xudicial, segundo concretaron as mesmas fontes policiais.