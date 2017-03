A directora Saúde Pública, Calidade e Innovación do Ministerio de Sanidad, Elena Andradas, confía en que "en pouco tempo" restablézase a subministración da vacina fronte ao meningococo B nas oficinas de farmacia, tras resolver o problema de abastecemento que afectou tamén nos últimos meses á vacina de tétanos-difteria.

Tras a súa comparecencia na Comisión de Sanidade no Congreso dos Deputados, Andradas recoñeceu en declaracións aos medios que o Ministerio de Sanidad está a traballar "intensamente" para resolver os problemas de subministración que afectaron a varias vacinas nos últimos meses en España.

En relación coa vacina do meningococo B, que só está financiada para grupos de risco pero pódese comprar libremente nas farmacias, as dificultades de abastecemento a nivel mundial pola forte demanda xerada e un problema técnico de fabricación con dous lotes que ían distribuírse en España propiciou que durante os primeiros meses deste ano forneceuse nas farmacias en cantidades inferiores ao habitual.

Con todo, segundo Andradas, segundo a información do fabricante --GlaxoSmithKline (GSK)-- a subministración restablecerase "en pouco tempo" a nivel das oficinas de farmacia, á vez que asegurou que todas as comunidades autónomas teñen doses suficientes para protexer aos grupos de risco específicos nos que o uso desta vacina se está financiado.

Así mesmo, a directora de Saúde Pública informou de que a partir deste mes de marzo van comezar a recibir doutros países doses da vacina de tétanos-difteria para resolver o problema de abastecemento notificado en febreiro, que levou a Sanidad e comunidades a modificar temporalmente as súas condicións de uso para suspender temporalmente a dose de recordo a adolescentes (14 anos) e adultos.

"O tema xa está resolto, buscamos a través doutros países como importar vacinas para manter os programas de vacinación", destacou.

O mesmo sucedeu coa vacina da tosferina, cuxa administración xa se normalizou despois de que nos dous últimos anos désese prioridade ao seu uso en mulleres embarazadas, segundo Andradas, polo que "as comunidades van poder rescatar aos nenos de 6 anos aos que en 2015 e 2016 non se puido vacinar".

Durante a súa intervención na Comisión de Sanidad, esta dirixente detallou todas as accións que está a realizar o Ministerio en materia de saúde pública. Entre outros aspectos, destacou que están a acordar coas comunidades autónomas adaptar a rede de hospitais para tratar casos de ébola para que estean preparados para atender calquera enfermidade infecciosa de alto risco que requira illamento.

Así mesmo traballan para mellorar os cribados poboacionais para algúns tipos de cancro como o colorrectal ou o de determinadas inmunodeficiencias severas mediante a proba do talón a recentemente nados. Sobre esta última, recoñeceu que se está avaliando a súa eficacia clínica e custo-efectividade e podería entrar na Carteira común de servizos se os informes son positivos.

INFORME SESPAS 2016

Durante a Comisión de Sanidade representantes da Sociedade Española de Saúde Pública e Administración Sanitaria (SESPAS) presentaron as conclusións do seu último informe elaborado o ano pasado no que propoñen mellorar a transparencia na toma de decisións, pór en marcha unha axencia de promoción da saúde, redefinir a cobertura sanitaria e evitar os copagos.

Nese sentido, propoñen recomendacións para redefinir a cobertura sanitaria con criterios de residencia, substituír no posible copagos obrigatorios por copagos evitables, converter o réxime especial dos funcionarios nun réxime transitorio a extinguir e difundir información obxectiva aos profesionais para axudar a orientar a súa práctica clínica.

"Continúan as inequidades, hai que revisar o modelo de copago e introducir a avaliación da equidade", destacou Rosana Peiró, unha das autoras do informe.