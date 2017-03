AM.- A Xunta recibe 632 queixas nun ano do portal de transparencia, case o 40% destinadas a Cultura e Educación

O Goberno galego computou máis de 200 solicitudes de información e unhas 600 queixas dos cidadáns --632-- desde que botou a andar o portal de transparencia da Xunta, hai pouco máis dun ano, con 80.000 visitas recibidas. Das solicitudes de datos, o 80 por cento foron resoltas e o 20 por cento restante está "en fase de análise".

A Valedora Do Pobo E O Vicepresidente Da Xunta. | Fonte: Europa Press

Así o explicou o vicepresidente, Alfonso Rueda, quen concretou, ademais, que do total de peticións de información resoltas, no 80 por cento dos casos accedeuse á solicitude, mentres que no resto non puido darse este paso por unha cuestión de "protección de datos ou outras razóns legais".

En canto ás 600 queixas presentadas, Rueda destacou que gran parte están vinculadas coa falta de persoal ou de celeridade na resposta, así como na dificultade de acceso á tramitación electrónica. "Hai unha baixa porcentaxe, non chega ao 20 por cento, de queixas que aludan ao trato recibido ou ao servizo prestado", reflexionou.

O vicepresidente, así mesmo, incidiu na importancia das suxestións de mellora e destacou a boa relación e "nivel de colaboración" coa valedora do Pobo, Milagros Otero, á que entregou os informes que incorporan estes datos sobre peticións de información e queixas, así como outro documento sobre o cumprimento da transparencia no ámbito local.

"Hoxe é un día grande para Galicia", subliñou, pola súa banda, a valedora do Pobo, quen resaltou os "avances" en materia de transparencia na comunidade, aínda que recoñeceu que queda traballo por facer, sobre todo no ámbito das administracións locais.

CASE O 40% DAS QUEIXAS, EN EDUCACIÓN

Segundo os datos globais do ano 2016 que recolle o informe da Xunta, no pasado exercicio as queixas da cidadanía ascenden a 632. Delas, 240 (case un 40 por cento) dirixíronse á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; mentres que Política Social recibiu 81; Economía, 76; e a propia Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 65.

A maior parte das queixas rexistráronse pola vía presencial (490), 125 por medios electrónicos e 17 por teléfono. Por provincias, Pontevedra e A Coruña computaron o maior número, 292 e 250, respectivamente; mentres que en Ourense constan 38 e en Lugo, 32. Doutras provincias proceden 20.

Por sexo, 340 queixas foron formuladas por homes e 289 por mulleres. Tres das queixas rexistradas realizáronas persoas xurídicas.

En canto á tipoloxía, como avanzou Rueda, gran parte correspóndense a "falta de persoal" (139), pero tamén hai queixas por tempos de tramitación excesivos (87), información (75), polo servizo prestado (49) ou pola atención de empregados públicos (58), así como pola accesibilidade electrónica (71).

Entre as queixas, tamén se inclúen outros motivos, por exemplo 11 ligadas á retirada de niños de avespa velutina.

SUXESTIÓNS E MELLORAS

Con respecto ás suxestións dos cidadáns, tramitáronse no mesmo período un total de 41. A Educación dirixíronse oito, cinco a Economía e outras tantas, a Política Social. A maior parte das melloras que se propoñen están vinculadas coa información (10) e nove, coa accesibilidade electrónica.

No seu informe, Vicepresidencia resalta que, por mor dalgunhas das queixas recibidas, se crearon grupos de traballo específicos para a mellora dalgúns servizos. Por exemplo, se protocolizaron os pasos a dar na retirada dos niños de avespa velutina.

Tamén se impulsou un servizo de xestión automatizada de solicitudes de permisos de queima, de forma que, unha vez dado de alta no sistema, cada interesado pode comunicar queimas todos os días do ano durante 24 horas.

A Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa está en contacto coas consellerías responsables de procedementos electrónicos que xeran queixas recorrentes para atopar unha solución ás incidencias detectadas que, en moitas ocasións, requiren o asesoramento da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

233 SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

En canto ás peticións de acceso á información pública, o informe recolle que, desde o 10 de decembro de 2015 ata o 31 de decembro de 2016, recibíronse 233 solicitudes de acceso a información pública.

Por departamentos o maior número de peticións dirixíronse á Consellería do Mar (68 --29,18 por cento--), seguida de Cultura e Educación (44 --un 18,88 por cento--) e Vicepresidencia (33 -un 14,16 por cento--).

Un total de 88 foron presentadas por medios electrónicos e 145, en papel. Por sexo, 133 foron rexistradas por homes, 45 por mulleres e 55, por persoas xurídicas.

Case o 80 por cento do total de expedientes finalizados con resolución expresa (188 dos 233), como subliñou Rueda, foron favorables a proporcionar a información que demandaba o cidadán.

O tipo de información solicitada é variable, aínda que 44 peticións versaron sobre ordenación do territorio e medio ambiente, 38 sobre persoal, 14 sobre contratación pública, 16 sobre subvencións, 20 sobre cuestións institucionais e de carácter organizativo e de planificación; e 30 sobre asuntos de relevancia xurídica.