Citroën iniciará en maio a comercialización do novo Berlingo eléctrico, fabricado en Vigo

A firma automobilística francesa Citroën iniciará en maio, en función do país, a comercialización da nova versión eléctrica do seu vehículo comercial Berlingo, denominada E-Berlingo Multispace, que se fabrica na planta do Grupo PSA en Vigo, segundo informou a empresa nun comunicado.

Citroën E-Berlingo Multispace | Fonte: Europa Press

A firma do dobre chevron indicou que a gama deste modelo disporá desta forma dunha nova tracción eléctrica, que se suma á oferta mecánica de gasolina PureTech e diésel BlueHDi que xa se comercializa o Berlingo.

Citroën destacou que o E-Berlingo Multispace mantén todas as características de modularidade, volume, confort e equipamento da variante de combustión, á vez que enriquece a oferta de modelos eléctricos da compañía, composta polo C-Zero, o E-Mehari e o Berlingo Electric Furgón.

A nova variante eléctrica do Berlingo monta dous paquetes de baterías de ión de litio situadas na parte baixa do vehículo, o que permite dispor dun gran espazo interior e non perder volume de carga do maleteiro, con 675 litros con cinco persoas a bordo e 3.000 litros cos asentos da segunda fila retirados.

Este modelo, que ten 78 litros de espazos para gardar obxectos, conta cunha autonomía sen emisións de 170 quilómetros e pódese cargar en oito horas e media nunha toma doméstica clásica e nun 80% en 30 minutos co modo de recarga rápida.

A potencia do E-Berlingo Multispace sitúase en 67 cabalos e consegue obter unha aceleración forte e lineal en toda a fase de aceleración. A batería de tracción está garantida por oito anos ou 100.000 quilómetros e a cadea de tracción eléctrica ten unha garantía de cinco anos ou 100.000 quilómetros.

Entre os elementos tecnolóxicos que incorpora o modelo destacan o preacondicionamento térmico, a cámara de marcha atrás, a pantalla táctil a cor de 7 polgadas, a axuda ao arranque en pendente, o limitador de velocidade ou a detección de baixa presión dos pneumáticos, entre outros.