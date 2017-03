O Festival de Cans denunciou que a Xunta lle "castiga" sen axudas, de forma que "por vez primeira" nos seus 14 anos de existencia queda fóra das subvencións da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

Festival De Cans | Fonte: Europa Press

Nun comunicado, o Festival de Cans asegura que Agadic comunicou "verbalmente" á dirección deste evento cinematográfico que se celebra no municipio do Porriño (Pontevedra) que non accedeu ás axudas "por un defecto de forma".

Segundo sostén, esta "decisión sen precedentes" tamén "deixa fóra das axudas" a outro catro festivais: Cineuropa e Curtocircuíto en Santiago, o Freakcinema da Coruña, así como a Primavera de Cinema de Vigo. "A todos eles alegando o mesmo defecto de forma na entrega de documentación", apunta.

"Se da a circunstancia de que a coordinadora de festivais reuniuse fai tres meses coa Xunta solicitando un aumento dunha cantidade global que se considera insuficiente, e moi inferior á outorgada aos festivais de música e de artes escénicas", agrega.

Respecto diso, o Festival de Cans anuncia que recorrerá esta decisión que deixa a esta cita "nunha situación de incerteza a dous meses da súa celebración", polo que tomará "as oportunas accións legais", nunha decisión que "non se axusta a dereito".

PROBLEMAS NA SEDE ELECTRÓNICA DA XUNTA

De tal forma, o Festival de Cans explica que esta "situación insólita" está "propiciada por problemas no acceso á sede electrónica da Xunta".

En concreto, solicitara 29.000 euros para este 2017, o que supón unha cantidade próxima ao 25 por cento do orzamento do festival, que se prevé celebrar entre o 24 e 27 de maio.

Nesta liña, afirma que "era a primeira vez que estas axudas tiñan como requisito obrigatorio ser presentadas por vía electrónica", pero "Agadic non estableceu ningún medio de asistencia nesta situación excepcional".

"Todos os festivais que quixeron entregar os seus papeis nos últimos días tiveron problemas co rexistro electrónico, polo que a maioría decidiron enviar a documentación necesaria por correo certificado dentro do prazo requirido, pero desde a Agadic decidiron deixalos fóra da comisión de avaliación", asegura.

A isto atribúe que "só catro festivais foron aceptados para avaliar na comisión de proxectos", cun incremento por este motivo no recibido respecto doutros anos por estes festivais: Play-Doc, Fic Bueu, Cinema Periférico e Festival do Carballiño.