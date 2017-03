O grupo municipal do PP no Concello de Vigo pediu este martes ao alcalde da cidade, Abel Caballero, a "máxima garantía xurídica" no eventual proceso de concesión administrativa do estadio de Balaídos ao Real Club Celta.

A portavoz 'popular', Elena Muñoz, subliñou que "hai máis de dous meses" que o seu grupo puxo esta "solución" sobre a mesa, un tempo no que o goberno local estivo en "silencio absoluto", e agora, tras afirmar o rexedor que esa alternativa pode ser a apropiada, pídelle a Caballero que "se poña a traballar con seriedade e rigor, porque unha cousa é un anuncio, e outra resolver o problema".

Nesa liña, a concelleira 'popular' recalcou a necesidade de que o goberno local "sente a dialogar" con Zona Franca de Vigo, xa que a bancada de Río está concesionada por este organismo municipal, e "o Concello non é propietario de todo o estadio".