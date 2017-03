O PP rexeita unha moción do BNG para potenciar a automoción e reivindica a política industrial da Xunta

O PPdeG rexeitou cos seus votos unha moción defendida polo BNG, coa que os nacionalistas pretendían o impulso dunha estratexia de potenciación do sector da automoción, e defendeu o traballo feito pola Xunta, cuxa política industrial "clara, transparente e sólida" reivindicou.

En concreto, a iniciativa do BNG apelaba a elaborar, "en diálogo" coas organizacións de traballadores, empresas e universidades, unha 'Estratexia de potenciación do sector da automoción' con varias liñas de actuación, entre elas o fomento do I+D+i, o establecemento de axudas ligadas a manter postos de traballo, á "garantía" dos dereitos laborais e á permanencia dos centros produtivos en Galicia, e a redefinición da política de chan industrial.

Encargado de defender a iniciativa, o parlamentario do BNG Luís Bará lamentou que os populares "se apunten" ao discurso "triunfalista" do conselleiro de Economía, Francisco Conde, e lembrou que outros dirixentes como o vicepresidente, Alfonso Rueda, recoñeceron as dificultades competir con Portugal.

Tanto Bará como os portavoces no debate de PSdeG, Abel Losada, e En Marea, Manuel Lago, coincidiron en alertar do risco de deslocalización das empresas ligadas ao sector da automoción ao país veciño, ademais de alertar da "perda" de empregos e da "baixada" de salarios. "Uns están fodidos e outros radiantes, todos sabemos quen", sinalou Losada, citando 'Viceversa', de Benedetti, no Día Mundial da Poesía.

Aínda que o resto de grupos si apoiaron o impulso dunha estratexia, esta foi rexeitada polo PPdeG. Non en balde, a deputada popular Isabel Novo defendeu o labor da Xunta e a súa política de apoio ao sector da automoción, así como a aposta pola industria 4.0. "Tantos feitos e resultados", remarcou, que "cinco minutos son insuficientes para expor esta boa xestión".