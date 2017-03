O Goberno reunirase o 11 de abril con CC.AA. e axentes sociais e económicos para falar de emprego xuvenil

O Goberno convocou para o próximo 11 de abril ás comunidades autónomas e axentes sociais e económicos para conseguir o "gran obxectivo nacional", que é que a creación de emprego xuvenil avance cada vez con "maior intensidade".

Así o anunciou o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, durante a súa intervención na sesión de control ao Executivo no Senado, onde tamén apuntou que esta continuación da conferencia de presidentes para falar de emprego centrarase sobre todo no emprego xuvenil.

O presidente do Executivo tamén sinalou que durante este encontro vaise a ver cal é o grao de execución das cantidades destinadas ao Sistema Nacional de Garantía Xuvenil por parte das comunidades autónomas.

O obxectivo será tentar que se execute o máximo posible. A Iniciativa Europea de Emprego Xuvenil xurdiu con 6.400 millóns de euros, dos cales 1.886 millóns destináronse a España. Ademais deste importe, o Goberno decidiu combinar estes recursos con outros do Fondo Social Europeo, ata alcanzar un total de 2.360 millóns de euros.

Ademais, está previsto que se realice unha asignación adicional, pendente de aprobación polo Parlamento Europeo, de 900 millóns de euros, que incrementaría a dotación do importe deste programa operativo ata os 3.260,6 millóns de euros.

A metade desta cantidade debe ser investida polas comunidades autónomas, xa que é da súa competencia. Neste contexto, Rajoy afirmou que o gasto de execución na actualidade é de 1.365 millóns de euros, polo que "está a funcionar razoablemente", aínda que recoñeceu que tivo "problemas ao principio".

A garantía xuvenil persegue que os mozos reciban unha oferta de emprego, de educación ou formación tras finalizar os seus estudos ou quedar desempregados. Coa aprobación por Consello de Ministros do Real Decreto-Lei do pasado 23 de decembro, introducíronse modificacións que simplificaban o rexistro a este sistema.

En concreto, desde finais de decembro de 2016, aos mozos que queiran adherirse a este sistema bastaralles con non recibir formación nin estar traballando o día anterior á solicitude de inscrición para cumprir os requisitos, en lugar do tres meses sen recibir formación ou os 30 días sen emprego que esixía a regulación anterior.

Con esta norma, as reducións de cotizacións á Seguridade Social convértense en bonificacións (con cargo ao orzamento do Servizo Público de Emprego Estatal e non á Seguridade Social) para os incentivos á cotización a través da tarifa plana de traballadores autónomos ou a contratación para a formación e a aprendizaxe que beneficien aos mozos inscritos ao sistema.