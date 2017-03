Tejerina di que as posibilidades de pesca duplicáronse en últimos 5 anos nas especies máis relevantes

A ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, mostrou este martes a súa "satisfacción" pola validación do sistema español de control de pesqueiras por parte de Bruxelas, e afirmou que se sitúa "á cabeza de Europa e do mundo", e que no últimos cinco anos incrementouse en case un 100% as posibilidades de pesca das especies máis relevantes.

Na súa intervención no pleno do Senado para responder a unha pregunta do senador 'popular' sobre a valoración do Goberno pola valoración da Comisión Europea do sistema español de control das súas pesqueiras, García Tejerina mostrou a súa "satisfacción" porque España recuperase credibilidade ante as institucións europeas e pasase de ser un país "incumplidor" a un "estable".

García Tejerina defendeu que esta é a mellor maneira de defender os intereses dos pescadores, xa que se traduce nunha mellora da rendibilidade e das condicións de pesca. De feito, destacou que de 2012 a 2016 a posibilidade de pesca viuse incrementada "practicamente un 100%" nas especies máis relevantes, como a pescada, o rape, o lagostino, a anchoa, o xurelo ou a bacaladilla.

Segundo a ministra, as consecuencias da validación do sistema de control de pesqueira é a "credibilidade e ser un socio fiable na UE e a nivel internacional", aínda que matizou que o camiño "non foi fácil".

A CE impuxo a España dúas multas por sobrepesca de xarda en 2010, cando iniciou un proceso de auditoría ao detectar unha serie de deficiencias importantes no sistema español, tras o que advertiu da posibilidade de impor novas e máis severas sancións.

Por iso, García Tejerina explicou que o Goberno decidiu dar un xiro de 180 graos en 2012 á situación cun plan de acción, coordinado coa CE, para emendar as deficiencias e tras cinco anos de "gran esforzo" afianzouse un sistema agrupando tarefas para converter o control nunha disciplina integral.

En concreto, concentráronse todas as competencias en materia de control e inspección pesqueira nunha unidade administrativa con tres áreas de actividade, referidas ao control e seguimento da actividade "24 horas ao día os 365 días do ano" de máis de 2.000 buques españois en calquera parte do mundo e de buques estranxeiros cando se atopan en augas de xurisdición nacional.

APROBARANSE MÁIS MELLORAS

Así mesmo, a área de inspección pesqueira dispón de medios mariños, humanos e aéreos e encárgase de coordinar as cooperacións con outros organismos, como a Armada ou a Garda Civil, á vez que a área de loita contra a pesca ilegal verifica a legalidade de produtos de terceiros países.

A titular de Agricultura destacou que o recoñecemento ao sistema español chegou coa obtención do certificado ISO 9001:2015 para o sistema de control e inspección de España, o "primeiro e único" país do mundo que conta con esta certificación, ao que se sumou a notificación da UE de finalización da execución do plan de acción ao consideralo "plenamente satisfactorio".

"Consolidouse unha nova forma traballar en beneficio do sector, debendo evitar calquera paso atrás e o regreso ás lamentables situacións do pasado", apostilou García Tejerina, sen prexuízo de que a aposta por un sistema de control e inspección "robusto" sígase traballando para implementar melloras que permitan seguir sendo a España un "referente mundial" neste campo.