AMP.- Suspendido o transporte escolar este mércores e xoves en 173 concellos galegos por neve

A Xunta suspendeu o transporte escolar este mércores e xoves nun total de 173 concellos galegos por aviso de neve no catro provincias, cunha cota que se prevé baixe ata os 400 metros.

Neve en Lugo | Fonte: Europa Press

Respecto diso, a Consellería de Educación sinala que non se suspende a actividade docente, aínda que "no caso de que as circunstancias meteorolóxicas no municipio no atópase o centro de ensino supuxese un risco superior ao declarado os directores poderán adoptar as decisións oportunas".

De tal forma, a Xunta informa de que queda suspendido o transporte escolar por alerta laranxa no Interior da Coruña, Centro e Sur de Lugo, Noroeste de Ourense e Interior de Pontevedra (entre as 12,00 do 22 e mediodía do 23 de marzo).

Tamén se suspende transporte e actividades extraescolares en: a Montaña de Lugo e Ourense (entre as 00,00 horas do 22 e o mediodía do 23), así como no Sur de Ourense (entre 08,00 horas do 22 e mediodía do 23).

Pola súa banda, na zona de Valdeorras suspéndese o transporte escolar por alerta amarela a partir das 09,00 horas do día 22 e as 09,00 horas do 23.

RISCO

Así mesmo, a Xunta remarca que a decisión de suspender o transporte baséase "na situación de risco existente" para o transporte colectivo, "en función da predición meteorolóxica comunicada polo organismo con competencias sobre a materia, a Aemet".

Ademais, Educación chama a atención sobre que o transporte de vehículos colectivos "supón un risco maior que noutro tipo de vehículos", polo que adopta a decisión de suspender o transporte escolar co fin de garantir a seguridade do alumnado.

Tamén fai fincapé en que tamén "noutras ocasións suspendeuse o transporte de entrada e saída, dado que a comunicación das circunstancias meteorolóxicas adversas iniciáronse antes do comezo das clases".