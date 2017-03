A plataforma de vítimas do accidente do tren Alvia opina que o novo presidente da comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), Fernando Montes, "non é independente" e "falta gravemente á verdade".

Concentración de vítimas do Alvia no Obradoiro no segundo aniverasario | Fonte: Europa Press

Así o afirma a asociación nun comunicado de prensa emitido despois da comparecencia este martes de Montes na comisión de Fomento do Congreso dos Deputados.

Alí, este enxeñeiro reiterou que, ao seu xuízo, o informe que realizou a CIAF sobre o sinistro de Angrois en xullo de 2013, no que morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas, "fíxose con completa independencia e por xente profesional".

As vítimas cren que a explicación a estas declaracións é que "non é independente", cousa que á súa entender "non sorprende ao ser o Ministerio de Fomento quen o nomea". "Defende os intereses de Fomento, Renfe e Adif, todos eles parte da causa xudicial e responsables da seguridade ferroviaria, tal como di a propia normativa española", subliñan.

Respecto diso, apelan directamente a Fernando Montes, para advertirlle de que "non hai que 'reabrir' nada, porque non se está nun procedemento xudicial". O que hai que facer, para a plataforma, "é unha comisión nova, que sexa independente e cumpra a directiva europea, tal e como afirman a Comisión e o Parlamento Europeo".

A CURVA DA GRANDEIRA

Na nota, os afectados polo descarrilamento destacan que o que será novo responsable da comisión de investigación de accidentes tamén asegurou na súa comparecencia que "as medidas eran as correctas naquel momento", e que hai 300 puntos similares aos da curva da Grandeira.

Unha curva, resaltan, na que se producía un cambio de velocidade de 300 a 80 quilómetros por hora, "o maior, ademais de único desta envergadura, da rede ferroviaria española", ou de 220 a 80 quilómetros por hora, o maior da rede ferroviaria española "sen mediar ningunha sinalización lateral de velocidade limitada".

Así, chaman a atención sobre o caso da curva de Puertollano, que, "incluso sendo algo menor, polo menos" ten instaladas os sinais de velocidade limitada permanentes.

Por iso, este experto, segundo censuran, "contradí tamén ao perito independente César Mariñas e ao propio auto do xuíz do pasado 13 de marzo", co que decide investigar a Andrés Cortabitarte, por entón director de seguridade na circulación de Adif.

AXENCIA FERROVIARIA EUROPEA

Lembra a plataforma que en xullo pasado saíu á luz o informe da Axencia Ferroviaria Europea que puxo de manifesto a invalidez e a falta de independencia da investigación do accidente que levou a cabo a CIAF.

"O máximo órgano técnico en materia de seguridade ferroviaria na Unión Europea expuña no seu informe todas as debilidades da investigación do accidente de alta velocidade de Santiago de Compostela e concluía dicindo que tendo en conta a extremadamente seria natureza deste accidente debería abrirse unha investigación que cumpra coas esixencias de independencia", sinala.

Ademais, engade que apuntaba que o informe da CIAF céntrase no erro humano e non da resposta a preguntas esenciais, nin determina as causas estruturais e causas raíz, "que son as que con toda probabilidade refírense a as actuacións que implicarían a Adif, Renfe e Ineco".

Máis adiante, xa este ano, unha comparecencia das vítimas na comisión de peticións do Parlamento Europeo tivo como consecuencia a petición deste órgano á Comisión Europea de que haxa unha investigación "exhaustiva e independente" sobre o accidente.