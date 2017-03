En Marea reclamou este martes no Pleno do Congreso o cesamento do presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, "por poñer en xaque" á naviera e desenvolver "a peor xestión posible", cifrando en 300 millóns as perdas acumuladas pola empresa pública durante o seu mandato.

A deputada Yolanda Díaz, de Esquerda Unida, criticou ironicamente "o tres fitos" que supuxeron para a industria española, ao seu xuízo, a entrada na Comunidade Económica e Europea, o euro, e "a crise de 2007". Desde o seu ingreso na actual Unión Europea, aseverou, o sector industrial perdeu un millón de postos de traballo.

"Que futuro pode ter un país sen un Ministerio de Industria?", preguntouse, reclamando que se considere a actividade naviera como un sector estratéxico e público que siga exportando I+D+i.

Por último, criticou que na oposición o PP lamentase que Navantia acabaría sendo "un cemiterio industrial". "Sexan exemplares e pónganse a traballar", retou, dirixíndose á bancada 'popular'.

APOIO DE PSOE, CIUDADANOS E PDeCAT, AÍNDA QUE CON REPROCHES

A coalición de esquerdas atopou apoio no PSOE, Ciudadanos e PDeCAT para reclamar un plan industrial para a compañía, aínda que con reproches ás reticencias deste grupo aos contratos armamentísticos.

Así, o deputado do PDeCAT Carles Campuzano, reclamou aos deputados da coalición que sexan "suficientemente serios e coherentes" para que cando critiquen que España é "potencia exportadora de armas" isto "tamén ten que ver co emprego". "Estamos a apoiar a construción de corvetas de guerra. Saibámolo", subliñou.

Ricardo García de Mira, do PSOE, mostrou o seu apoio ao plan de emprego proposto por En Marea, pero tamén solicitou "un plan financeiro para o saneamento da empresa". Así mesmo, reclamou que este plan "se comparta" cos sindicatos da empresa.

Ciudadanos criticou que a iniciativa presentada por Díaz só se referise a Galicia --"Explicoulle aos seus compañeiros que non contaba coa Bahía de Cádiz?", preguntou o seu deputado Javier Cano Leal-- mentres que, por ERC, Joan Capdevila convidou a Unidos Podemos a sumarse ao estudo para a reconversión armamentística. "Aí esperámosvos", dixo.

O PP TACHA DE "OPORTUNISTA" E "HIPÓCRITA" A INICIATIVA

Por último, a deputada popular Tristana Moraleja criticou o "oportunismo e a hipocrisía política" que, ao seu xuízo, supón presentar esta iniciativa. "En Navantia está a traballarse. O camiño está a deseñar", asegurou.

Neste sentido, remitiu aos doce millóns aprobados pola Xunta de Galicia para a naviera e mostrou a súa coincidencia na necesidade dun plan industrial. Con todo, dixo que precisamente En Marea "non se quixo sumar" ao acordo alcanzado para iso no Senado. "Prefiren a pancarta a buscar unha solución", criticou.