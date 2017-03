Pleno.- En Marea pide licitar o proxecto de ampliación do hospital de Montecelo este ano, que PPdeG rexeita

En Marea pediu á Xunta que licite o proxecto para a ampliación do hospital de Montecelo, en Pontevedra, neste ano 2017, unha iniciativa que contou co apoio dos parlamentarios do PSOE e do BNG, pero cos votos en contra do Grupo Parlamentario Popular.

En concreto, no pleno da Cámara, a deputada Eva Solla defendeu a moción a través da que reclamou que se condicione o proxecto a un modelo de financiamento "unicamente público", así como que se adopten as medidas necesarias para prestar a atención "en condicións dignas" mentres se realizan as obras. Ademais, tamén solicitou que a Consellería de Sanidade facilite a participación na redacción do Plan Funcional.

A medida contou cos votos a favor tanto do PSdeG como do BNG, quen presentaron senllas emendas nas que matizaban un dos apartados da moción, concretamente o que pedía asegurar no Plan Funcional que o uso do actual hospital será "exclusivamente sanitario".

Respecto diso, o deputado do BNG Luís Bará pediu substituír este punto por outro no que se pida manter "o seu carácter de equipamento público" e que terá "uso prioritariamente sanitario"; mentres que o parlamentario socialista Julio Torrado matizou que o uso debe ser "exclusivamente sociosanitario".

Así mesmo, con respecto aos prazos, o nacionalista Luís Bará recoñeceu que sería "bastante inxenuo" licitar e adxudicar o proxecto en 2017, ante o que lle pediu á Xunta "feitos e non palabras". Unha cuestión sobre a que o socialista Julio Torrado asegurou compartir "a necesidade de facer o hospital canto antes" e, especialmente, "que sexa público".

Pola súa banda, o deputado popular Jacobo Moreira considerou "imposible" adxudicar e licitar as obras do hospital en 2017 ao asegurar que "falta aprobar un plan de usos, o proxecto construtivo ou as expropiacións" entre outras cuestións.

Ademais, tras deixar claro que o Goberno de Feijóo é "serio" e que "non engana", asegurou que non se utilizará a fórmula público-privada para levar a cabo as obras xa que "a boa xestión da Xunta permite facelo con fondos propios".