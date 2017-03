Pleno.- A oposición pide instar á Xunta a buscar un acordo con Fomento para blindar os servizos ferroviarios

PSdeG e BNG apoiaron este martes unha moción de En Marea a través da que se pedía instar á Xunta a buscar un acordo co Ministerio de Fomento para "blindar os servizos ferroviarios" cos que conta Galicia e traballar na "paulatina ampliación e mellora" da rede ferroviaria.

En concreto, a iniciativa defendida polo deputado Marcos Cal pedía, entre outras cuestións, mellorar os tempos do traxecto na conexión Lugo-Ourense e a liña FEVE, a continuación do Eixo Atlántico ata Ferrol e o saída Sur e o aumento das súas frecuencias, a dinamización do transporte por mercadorías ou a rebaixa dos prezos das viaxes para incrementar o seu uso.

E é que, segundo sinalou o parlamentario de En Marea, o ferrocarril é o transporte "máis sustentable" e "seguro" polo que "é necesario seguir apostando". Neste sentido, o deputado do BNG Luís Bará cualificou de "necesaria e importantísima" a renovación da liña ferroviaria galega ao tratarse dun servizo público "limpo, seguro e sustentable", con grandes beneficios para os usuarios.

Con todo, fronte a estas condicións, os parlamentarios nacionalista lamentou que o PPdeG aposte por "a súa deterioración e desmantelamento", "acentuado" tras o plan de racionalización aprobado polo Goberno estatal e que, tras o 2013, supuxo o peche dunha "vintena de estacións" e que se perdesen "cada vez máis servizos".

"Iso demostra que non está na axenda do Goberno e que só aparece cando hai algunha denuncia", sinalou para asegurar que "a realidade é que hai un proceso de desmantelamento dos servizos ferroviarios por parte do Goberno central que conta coa complicidade da Xunta".

Ademais, tamén apoiou a iniciativa o deputado socialista Raúl Fernández, que censurou que os "grandes eslongans" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, contrasten coas súas políticas. Así, criticou que, aínda que no seu discurso de investidura asegurou que "esta ía ser a lexislatura do rural", na súa opinión, a primeira medida foi "ningunear ao rural" pondo en marcha "o peche da venda de billetes" nas pequenas estacións.

"Agora anúnciasenos o peche dos rexistros de propiedade nos pobos intermedios e a redución dos días de atención ao público das entidades financeiras, os agravios ao rural non teñen límites", lamentou o parlamentario socialista.

POSTURA DO PPDEG

Fronte a iso, o deputado popular Martín Fernández Prado lembrou que o Ministerio de Fomento confirmou por carta á Consellería de Infraestruturas que "non se vai a suprimir" o servizo de venda de billetes nas estacións do rural. "Non se vai a suprimir tampouco ningún rexistro da propiedade, non mintan", avisou o parlamentario popular.

Ademais, Martín Fernández Prado xustificou o voto en contra da iniciativa do seu grupo parlamentario a esta medida no feito de que "a moción fala de moitas cosas" pero "todas elas competencias estatais".

"Evidentemente, a Xunta está pendente desas competencias e vaino a seguir estando e demandando todo o que poida polo ben dos galegos ao Goberno central", sinalou.

PRODUTOS FINANCEIROS

Por outra banda, na sesión plenaria, a deputada de BNG Noa Presas defendeu unha proposición non de lei a través da que pedía instar á Xunta a dotar de maiores medios ao Instituto Galego de Consumo (IGC) para que poida pór en marcha mecanismos de control sobre os produtos financeiros que se colocan á clientela por parte das entidades financeiras, así como sobre os procesos de comercialización destes.

Respecto diso desta iniciativa, que tamén pedía que a Xunta participe na Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) co obxectivo de ser axente activo fronte ás "agresivas políticas comerciais e abusos das entidades financeiras", o PPdeG avanzou a súa votación en contra na xornada do mércores.