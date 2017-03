Os populares rexeitaron cos seus votos unha iniciativa socialista que, entre outras cuestións, propuña o impulso dun plan de igualdade no emprego en Galicia e que si contou co respaldo do BNG e En Marea. O debate foi duro e, no transcurso do mesmo, a parlamentaria do PSdeG Noela Blanco acusou ao PPdeG de ser un partido "permisivo co machismo".

"Direi que o PP é un partido permisivo co machismo mentres haxa un presidente da Deputación de Ourense que se chame Manuel Baltar", proclamou a deputada do PSdeG, quen tamén afeou aos populares manter ao alcalde de Noia (A Coruña), Santiago Freire, tras facer un chiste "machista" e despois de que este martes equiparáseo con "retranca galega".

"Pídolle que retire as súas palabras dicindo que o PP é un partido machista; se non, non vai se é posible un consenso", advertiu a parlamentaria popular Marián García Míguez, quen subliñou o traballo feito para tentar alcanzar un acordo, pero Blanco avanzou desde o seu escano a súa negativa a retirar o devandito. "É unha pena que, coas súas palabras, desmereza o seu traballo e o traballo en común", aseverou.

Devandito isto, reivindicou que o PP considera que a política de igualdade é "demasiado importante" como para "facer dela unha arma partidista" e insistiu en xestionala "desde o consenso", seguindo a liña do acordo selado na Cámara para propor medidas de combate á violencia machista. Engadiu que "coincide" en cuestións expostas, como a necesidade de elaborar un plan de emprego feminino, pero debatido cos axentes implicados, "non pechado".

Engadiu que os populares non converterán os debates de igualdade "en recriminacións partidistas" e apelou ao diálogo, tendo en conta que o PPdeG rexistrara unha emenda de substitución á proposta socialista.

Noela Blanco, quen si aceptou transaccionar puntos propostos por En Marea, deu un rotundo "non, grazas" á emenda de substitución dos populares. Fronte ao chamamento --ironizou-- ao "ben común e a paz mundial" da deputada popular, a socialista replicou que ao Parlamento vaise "a facer política".

"O PP ROMPE UN ACORDO"

Ao tempo, dirixiuse ás mulleres do PP, ás que chamou a "unirse" á súa "loita". "Vostedes poden presionar, únanse a nós", remarcou, para engadir que, en política, trátase de "limar diferenzas e de ceder" para alcanzar acordos, polo que propuxo aprazar a votación para seguir falando sobre esta cuestión.

Con todo, o xefe do Lexislativo, Miguel Santalices, negouse e alegou que non había acordo para o adiamento. Tras o debate, os socialistas emitiron un comunicado no que acusaron aos populares de "romper un acordo no Parlamento para aprazar unha votación e dar tempo a transaccionar unha moción socialista" por "defender" ao alcalde de Noia e Baltar.

A iniciativa si contou co respaldo de En Marea e BNG, cuxas portavoces na discusión Paula Vázquez Verao e Montse Prado coincidiron en que o PP se caracteriza polas "soflamas", pero advertiron que hai que implantar as medidas porque "non basta con pór as cousas por escrito".

O PP PRESENTARÁ OUTRA INICIATIVA

Tras o debate, o Grupo Parlamentario Popular ratificou que solicitará a posta en marcha no primeiro semestre deste ano dun plan de igualdade no emprego. Ademais, acusan os socialistas de "privar" á Cámara de "un acordo unánime".

Segundo recolle un comunicado, os populares decidiron rexistrar unha proposición non de lei "na que se recollan todos os puntos que se ían a acordar cos socialistas para que sexan aprobados polo pleno do Parlamento, despois de que Blanco --critican-- "acusase ao PP de actitudes machistas, negásese a pedir desculpas e rexeitase a súa emenda".