O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, recoñeceu que as responsabilidades pola ausencia da preceptiva análise de risco na liña Ourense-Santiago, no caso de que así as determine o xulgado que instrúe a causa polo accidente do tren Alvia en Angrois, "terán que ser plenamente asumidas".

Así o manifestou na Cámara Alta, este martes, a preguntas da senadora de En Marea, Vanessa Angustia, inscrita no grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

É o primeiro pronunciamento do ministro desde que, o pasado luns, o xuíz Andrés Lago decidise chamar como investigado ao que foi director de seguridade na circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, ao que atribúe 80 delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave.

Pola falta dunha avaliación do perigo na curva na que se produciu o descarrilamento, o 24 de xullo de 2013, interrogou a senadora a De la Serna, quen respondeu que se trata dun aspecto "baixo investigación xudicial" do que se acaban de coñecer novas actuacións "froito desa investigación".

Neste sentido, o ministro reiterou a "colaboración" do seu departamento cos tribunais, así como o "máximo respecto" ás súas decisións.

CORTABITARTE

Sobre Cortabitarte, Vanessa Angustia vinculouno con tres traxedias: a do Metro de Valencia e os sinistros de Arévalo e Angrois, na capital galega. "Cobren unha chapuza cunha nova chapuza", criticou.

Ante isto, o titular de Fomento replicou que é unha persoa que "non ten xa as responsabilidades que tiña". "Non trate de facer ver que estamos a manter no cargo á mesma persoa coas mesmas responsabilidades", aseverou. Cortabitarte é actualmente subdirector de innovación e desenvolvemento tecnolóxico da empresa pública Adif.

Á marxe disto, Íñigo de la Serna insistiu en que a comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) é "funcionalmente independente do ministerio" e defendeu a súa actuación.

"Permítame dicirlle que tanto a CIAF como a Axencia Ferroviaria Europea son independentes entre si", alegou, para negar "supremacía xerárquica" do segundo dos entes sobre o primeiro. E é que o organismo europeo emitiu un crítico informe sobre a investigación que desenvolveu o segundo sobre o accidente de Angrois.

Lembrou tamén que o ministerio "non pode solicitar á CIAF unha nova investigación", xa que para iso fixo unha consulta á Avogacía do Estado, que "contestou negativamente", e hai "antecedentes".

Por último, aludiu ao cambio na presidencia da CIAF e ás comparecencias da exministra de Fomento, Ana Pastor, en agosto de 2013, no Congreso dos Deputados, así como aos traballos desenvolvidos nunha subcomisión creada para o estudo da rede ferroviaria tras o sinistro.

EXPULSIÓN DE DÚAS VÍTIMAS

Ao termo, dous membros da plataforma de vítimas do accidente do tren Alvia insistiron, desde a tribuna de invitados, en que a CIAF non é independente do ministerio.

Rogelio Bernardo Brotón e Teresa Gómez Limón, presidente e vogal da plataforma, respectivamente, acudiron como público ao pleno do Senado para escoitar a pregunta.

Tras ela, os dous empezaron a protestar en voz alta e a ensinar imaxes co rostro do ministro de Fomento e sobreimpreso o número de vítimas do accidente. Como consecuencia, o presidente do Senado, Pío García-Escudero, ordenou que fosen desaloxados.

En declaracións a Europa Press, insistiron en que non cren que a CIAF sexa independente de Fomento cando é nomeada por este ministerio con membros de Adif e Renfe.

A falta de independencia tamén foi subliñada pola Axencia Ferroviaria Europea no seu informe do ano pasado sobre a investigación do accidente de Angrois, así como pola Audiencia Provincial da Coruña no auto co que reabriu a instrución xudicial do sinistro.

A senadora de En Marea esixiu responsabilidades a Fomento sobre un accidente cuxa investigación foi reaberta, dixo, porque o traballo da CIAF "non foi independente nin fiable". Angustia acusou ao ministerio que dirixe De la Serna de facer "unha chapuza sobre unha chapuza" e de eludir responsabilidades.

"As vítimas do seu país, ninguneadas polo seu goberno, tiveron que pedir amparo en Europa. Responsabilidade é dar xustiza ás vítimas, emendar erros, protexer vidas", agregou.

Para terminar, o ministro asegurou que comparte en calquera caso a necesidade de "seguir incrementando a seguridade e a atención ás vítimas".