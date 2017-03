Membros da Plataforma en Defensa da Ría do Burgo secundaron unha nova concentración ante a Delegación do Goberno en Galicia para esixir o dragado da ría e "solucións" para o colectivo dos mariscadores.

En declaracións aos medios, o presidente da Agrupación de Mariscadores do montón, Manuel Baldomir, asegurou que non obtiveron resposta ás alegacións "13 meses despois", dixo sobre a conclusión do prazo para a súa presentación.

Tamén cuestionou que non se resolveu o estudo de impacto ambiental. Especialmente, criticou que por parte da Administración central "fálese aínda de que están a pedir informes a Augas de Galicia".

"A sensación é que están a enredar para non sacar adiante o estudo", expuxo Baldomir, quen cuestionou a actuación da Demarcación de Costas e da Consellería do Mar.

Ademais, reclamou que se atendan as demandas dos mariscadores e volveu a denunciar os seus problemas económicos. "Con embargos en Hacienda", expuxo ao vincular esta situación coa situación na ría.