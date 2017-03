Un incendio nunha vivenda de Vigo deixa feridos e obriga a desaloxar o edificio

Un incendio declarado na tarde deste martes na cidade de Vigo deixou persoas feridas, aínda que de momento descoñécese cantas persoas e a gravidade que revisten; e obrigou a iniciar o desaloxo de todos os veciños do edificio.

Tal e como informaron fontes do corpo de Bombeiros a Europa Press, sobre as 19,25 horas deste martes recibiron a alerta de que había un incendio na rúa Pizarro, concretamente nun apartamento da novena planta do número 46, polo que se desprazaron ata o lugar.

Fontes da Policía Nacional informaron de que o incendio ten unha dimensión "considerable" e que ata o lugar acudiron tamén efectivos do Corpo Nacional de Policía e da Policía Local, que actualmente están a desaloxar o edificio.

Estas fontes tamén confirmaron que hai persoas feridas, aínda que de momento descoñécese a gravidade que presentan.