O autor Pierre Lemaitre, un dos galardoados na edición número 22 do Premio San Clemente de literatura, na categoría internacional, pola súa obra 'Irène', destacou que "os novelistas seguen sendo os primeiros na fábrica de ficción", ao fornecer historias tanto para a televisión como para o cinema.

Xavier Quiroga, Juan Carlos Escotet, Pierre Lemaitre, Sara Mesa | Fonte: Europa Press

Xunto a el, os gañadores deste premio, que ten un xurado composto por alumnos e outorga o instituto compostelán Rosalía de Castro, co patrocinio de Abanca, foron 'Cicatriz', de Sara Mesa (en castelán) e 'Izan o da saca', de Xabier Quiroga (en galego).

Nunha rolda de prensa conxunta, antes de recoller os galardóns, Sara Mesa expresou as súas "dúbidas" sobre os programas académicos ao apuntar que, na súa opinión, "non se ensina literatura" na maior parte das escolas, senón historia da literatura. Por iso é polo que valorase iniciativas como a dos premios San Clemente.

Pola súa banda, Xavier Quiroga chamou a "sementar" nos lectores máis novos, porque "sempre da os seus froitos", e valorou que para iso hai que tecer unha boa historia: "Unha historia ben contada seduce a calquera, incluso a máis común", subliñou.

EDUCACIÓN E MOCIDADE

Na comparecencia ante os medios de comunicación, o director do Rosalía, Ubaldo Rueda, agradeceu a Abanca o seu apoio, que permitiu dotar aos galardóns dunha dimensión internacional.

Ao seu lado, o vicepresidente da entidade, Juan Carlos Escotet, resaltou a relevancia que, como institución, outórganlle ao fomento da educación, como "única maneira para asegurar o benestar futuro". Co exemplo dos mozos do Rosalía, sinalou que a imaxe que moitas veces se traslada á sociedade dos mozos "non responde sempre á realidade".

OS PREMIADOS

Os premiados, pola súa banda, responderon aos xornalistas recalcando a "gran alegría" que lles supón recibir un premio "que se define pola súa autenticidade", en palabras de Sara Mesa.

Pierre Lemaitre chanceou sobre o tres parámetros que definen a un galardón: o seu palmarés, achega do cal loou os "prestixiosos" nomes que compoñen o dos premios San Clemente; a cantidade de xornalistas e fotógrafos que acoden ao acto, os cales eran numerosos esta xornada; e "o que se come e o que se bebe despois".

Xavier Quiroga, mentres, que previamente participou nun debate, afirmou sentirse "encantado" por como os alumnos deste instituto "son capaces de vivir a literatura".

CONSELLOS

Os seus consellos para aqueles que queiran converterse en escritores son "que non escoiten os consellos dos demais", en palabras do francés; que se escoiten a si mesmos, segundo trasladou a novelista española; e "que lean e sintan moito", para o autor galego.

Por último, sobre como incrementar os niveis de lectura, Lemaitre avogou por "facer bos libros", posto que a xente en xeral, e os mozos en concreto, "seguen necesitando que lles conten boas historias".

Aínda que a literatura xa non ten "o privilexio" e debe "compartir o terreo" coa televisión e o cinema, advertiu que as grandes novelas "serven" a estas dúas armas, por iso é polo que erixise a "os novelistas" en "os primeiros", aínda, de "a fábrica de ficción".

Pola súa banda, Mesa indicou que, ao seu xuízo, son as editoriais, as políticas institucionais e o ensino as que teñen que impulsar unha maior afección pola lectura, e non os escritores. "A miña misión é escribir bos libros", reflexionou.

Quiroga considerou, neste extremo, que "sementar sempre é bo", posto que é a forma de poder recoller froitos nun futuro próximo.