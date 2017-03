AMP.- Extinguido un incendio nunha vivenda de Vigo, que obrigou a desaloxar un edificio

Un incendio declarado na tarde deste martes nunha vivenda nun piso noveno na cidade de Vigo foi extinguido, tras obrigar ao desaloxo de todos os veciños do edificio.

Tal e como informaron fontes do corpo de Bombeiros a Europa Press, sobre as 19,25 horas deste martes recibiron a alerta de que había un incendio na rúa Pizarro, concretamente nun apartamento da novena planta do número 47, polo que se desprazaron ata o lugar.

Ata o lugar acudiron tamén, entre outros, efectivos do Corpo Nacional de Policía e da Policía Local, que se encargaron de desaloxar o edificio.

Segundo informa a Policía Nacional, o incendio comezou de maneira fortuíta na vivenda e produciu moito fume, polo que se desaloxou o edificio de maneira preventiva. Aínda que nun primeiro momento críase que había persoas afectadas, finalmente ningunha persoa resultou ferida.