O pleno de elección da nova presidencia da RAG celebrarase o 28 de marzo

A Real Academia Galega (RAG) celebrará o 28 de marzo o pleno extraordinario no que se escollerá a presidencia e a nova directiva que tomará as rendas da institución tras concluír o mandato do equipo ata agora dirixido por Xesús Alonso Montero.

Finalmente, a directiva en funcións optou por apurar os prazos e tentar solucionar a renovación da Executiva antes do mes de abril e non esperar ata despois de Semana Santa, unha das alternativas que se barallaba tras o pleno celebrado o pasado venres.

A sesión extraordinaria na que se celebrarán os comicios internos iniciarase sobre as 18.30 horas do próximo martes. O prazo de presentación de candidaturas rematará 48 horas antes da data fixada.

Segundo a normativa da Academia, os interesados en participar necesitarán o apoio de tres membros de número da institución para poder presentarse ao proceso electoral, ademais de incluír unha proposta de secretario, tesoureiro, arquiveiro-bibliotecario e vicesecretario.

De momento ningún académico decidiuse a dar o paso oficialmente, aínda que son varios os nomes que se barallaron ao longo das últimas semanas, como Víctor Freixanes ou Manuel González.

O exdirector de Galaxia non se pronunciou respecto diso e avogou por solucionar o proceso de maneira "interna".

Manuel González, extesoureiro da RAG durante o mandato de Méndez Ferrín e que xa presentara candidatura alternativa a Xesús Alonso Montero no último proceso electoral, tampouco confirmou oficialmente se optará de novo a presidir a institución.

A pesar diso, si trasladara a súa vontade de "diálogo" para lograr unha unidade de acción no seo da Academia, que poida levar a unha candidatura única.

Esta intención coincide, ademais, co sentir e a intención da directiva actual e varios dos académicos, que no último pleno trasladaron a súa vontade de traballar para lograr "unha candidatura con base ampla" para renovar a Executiva da institución.