AMP.- O exdiputado de AGE David Fernández Calviño anuncia que deixará de militar en Anova

O que foi deputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) na pasada lexislatura pola provincia de Ourense David Fernández Calviño anunciou que deixará de militar en Anova "nas próximas semanas".

Fernández Calviño expulsado del pleno | Fonte: Europa Press

Nunha mensaxe publicada na rede social 'Facebook', o exparlamentario --deixou a súa acta en 2013 para incorporarse a un posto como investigador en Dinamarca-- explica que "mentalmente" deixou a formación "hai meses" pero que "o deixará oficialmente nas próximas semanas" despois de resolver "algunhas cousas pendentes".

"É unha pena... pero Anova xa non é (quizais nunca foi) a organización que quixen axudar a construír", sinala o exparlamentario de AGE, quen desexa "sorte" a aquelas persoas que "continúan no barco".

OS MILITANTES "NON SE LEVAN BEN"

En declaracións a Europa Press, Fernández Calviño dixo "non estar cómodo" en Anova, xa que é unha organización na que os seus militantes "non se levan ben", e que xa non resolve as súas discrepancias "franternalmente".

Respecto diso, desvincula esta decisión da última asemblea e a nova dirección saínte encabezada por Antón Sánchez, xa que asegura que é unha idea "tomada desde setembro", pero que non quixo facer pública antes para "non interferir no proceso".

A isto súmase unha serie de "causas acumuladas no tempo". Sobre a corrente crítica que encabeza o exalcalde de Manzaneda Davide Rodríguez no seo de Anova, David Fernández Calviño asegura sentirse cómodo cos "postulados" que defende, pero di que non se vai porque teña que ver con esta cuestión.

Ademais, móstrase partidario da confluencia con En Marea, aínda que con "discrepancias" sobre como se levou a cabo o proceso. "Voume porque xa non é a miña organización", sostén.