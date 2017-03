O PSOE asegura que un xulgado abre dilixencias contra o alcalde do Bolo (PP) por presunta prevaricación

O PSOE informou este martes de que o xulgado de primeira instancia número 1 de Pobra de Trives abriu dilixencias contra o alcalde do PP do Bolo (Ourense), Manuel Corzo, por un presunto delito de prevaricación "por non potabilizar a auga".

Nun comunicado, os socialistas sinalan que o portavoz socialista no Bolo, Juan Ferreira, presentou denuncia polo "obstrucionismo" do rexedor para "arranxar problemas coa traída de auga nas Ermidas", nunha problemática que os veciños levan denunciando durante unha década.

Respecto diso, sosteñen que a xuíza instrutora afirma nun auto que "os feitos que resultan das actuacións fan presumir a posible existencia dun delito de prevaricación administrativa". Ademais, a xuíza cita ao portavoz socialista que presentou denuncia para ratificar os feitos.

Así, os socialistas de Ourense avisan de que Manuel Corzo "vai camiño de converterse nun alcalde biimputado". Neste sentido, o PSOE remarca que "xa denunciou que o alcalde non facilita desde hai anos a información solicitada para exercer o control da actividade política e administrativa do goberno local sobre un cento de cuestións de interese público".

A continuación, lembra que "despois daquela denuncia, a xuíza imputou a Corzo por presunta prevaricación administrativa e, tras a súa declaración en calidade de investigado, a instrución continúa o seu curso".