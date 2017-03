Os estibadores, dispostos a baixar un 6% o seu soldo para contribuír ao acordo

Os estibadores están dispostos a baixar unha media do 6% os seus salarios para contribuír á consecución dun acordo no plano laboral sobre a reforma do sector da estiba, sempre que garanta os postos de traballo para este colectivo.

Así o asegurou Antolín Goya, o coordinador de Coordinadora de Traballadores do Mar, principal sindicato do sector, ao termo da reunión de cinco horas de duración mantida este martes coa patronal do sector e o Goberno.

A reunión, a primeira que se celebraba tras o rexeitamento do Congreso ao Decreto Lei co que o Goberno pretendía modificar o réxime legal do sector para cumprir con Europa e evitar unha multa da UE, concluíu sen acordo.

O principal escollo é a reivindicación dos sindicatos (Coordinadora, CC.OO., UXT, CIG e USO) de que o compromiso do Goberno e as empresas de subrogar aos estibadores garantir a través dun texto legal.

O Goberno mantén que non se pode "impor unha subrogación por lei ás empresas porque é contrario á lexislación e á normativa europea", segundo indicou o secretario de Estado de Infraestruturas, Julio Gómez-Pomar, á conclusión da reunión. "A subrogación por lei constitúe unha dificultade insalvable", remarcou.

A pesar diso, o 'número dous' de Fomento reiterou a disposición do seu Departamento a trasladar a unha "norma ou disposición" o eventual acordo laboral que lograsen patronal e sindicatos, concretando nun instrumento dese tipo os distintos supostos de subrogación e as axudas á prexubilación.