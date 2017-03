Sara Mesa, a escritora distinguida na categoría de lingua española da XXII edición dos premios San Clemente-Rosalía Abanca, falou este martes da súa concepción da literatura e explicou que prefire pensar na escritura como "un territorio incerto". Trátase, segundo as súas palabras, de sentirse sempre "na corda frouxa, sen seguridade", para atreverse a "avanzar" e non a facelo por "un camiño xa transitado".

Díxoo ante centenares de alumnos e representantes de centros educativos de sete nacionalidades antes de recoller o seu premio, non sen recoñecer que sentía "conmovida" pola distinción e tamén "nerviosa" por que a súa obra 'Cicatriz' merecese este galardón.

Non foi a única revelación desta noite, pois Xabier Quiroga, premiado polo libro en galego 'Izan o da saca', non dubidou ao confesar a súa "contradición" interna entre o seu afán de manter o seu anonimato e de ter lectores. "Non me gusta dar os meus datos biográficos, borro os de Wikipedia", chegou a admitir aos estudantes.

Pola súa banda, Pierre Lemaitre, galardoado por 'Irène', achegou un pasado académico "non sempre brillante". Antes de celebrar ser recompensado por lectores novos, falou da literatura como "unha máquina inmensa para comprender o mundo".

Á marxe do tres autores recoñecidos, na entrega dos premios San Clemente-Rosalía Abanca no seu XXII edición tiveron gran protagonismo os alumnos do once institutos de sete países diferentes que conformaron o xurado, pois foron os encargados de ler fragmentos das obras galardoadas e de dar unhas pinceladas sobre os seus autores, así como de xustificar a elección dos títulos destacados.

INSIGNIAS DE OURO

Outro momento importante da gala de foi a concesión das insignias de ouro da asociación cultural Instituto Rosalía de Castro a catro persoas recoñecidas pola súa colaboración co centro educativo.

Foi Juan Carlos Escotet o encargado de entregar a distinción ao presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares, a quen o director do centro educativo, Ubaldo Rueda, definiu como "unha personalidade indispensable". Tras lembrar que as súas fillas foron alumnas do Rosalía, o historiador lucense puxo en valor o labor de "crear cultura dunha forma aberta" deste instituto.

Ao físico Carlos Pajares tocoulle trasladar o recoñecemento a Camilo Nogueira, político e ensaísta "extraordinario" en palabras do director do instituto. Tamén o veterano nacionalista enxalzou o labor educativo do Rosalía e aplaudiu "unha Galicia orgullosa do que é" grazas a iniciativas como os premios que se outorgaron este martes.

A continuación, o avogado José Lorenzo, quen "nunca" pasou a conta das xestións realizadas para resolver calquera "problema" do centro, como el mesmo comentou en ton xocoso, recolleu o premio de mans de Francisco Osuna, o fundador do premio San Clemente.

Por último, o galardoado co Príncipe de Asturias pola súa investigación en Atapuerca, Ignacio Martínez Mendizábal, mostrouse "orgulloso e agradecido" por este recoñecemento, entregado polo conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez.

"SOÑOS, PAIXÓN, ILUSIÓN"

Pero antes de proceder tanto á entrega dos premios literarios como á concesión das citadas insignias de ouro, os asistentes a un abarrotado auditorio tiveron a oportunidade de escoitar a unha orquestra formada por alumnos do IES Rosalía de Castro.

Ademais, Ubaldo Rueda tomou a palabra para agradecer a presenza de representantes do cinco centros galegos que, xunto con outro seis de países como Francia, Estados Unidos e Canadá, compuxeron o xurado do galardón.

Precisamente ao premio aludiu como "unha aposta pola literatura" pero tamén "polos soños, a paixón e a ilusión". "É o mellor que se pode transmitir ao alumnado, para construír un mundo no que sexa máis pracenteiro vivir", pechou a súa intervención.

Deses "soños, paixón e ilusión" falou tamén Marta Casais, alumna do instituto compostelán, quen interveu despois de Escotet e Román Rodríguez para pór o broche final á gala e agradecer as palabras dos representantes dos distintos centros que acudiron.

Antes de que os escritores concedesen uns minutos para asinar exemplares, xa pasadas as 22,00 horas, o vicepresidente de Abanca agradeceu a oportunidade de colaborar con estes premios e o conselleiro apreciou que "hai futuro" vendo o "rigor" dos mozos que conformaron o xurado.