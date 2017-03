Angrois.- O exdirector de seguridade de Adif recorre o auto co que se lle cita como investigado por 80 homicidios

A representación legal de Andrés Cortabitarte, exdirector de seguridade na circulación de Adif e investigado na causa polo accidente do tren Alvia na liña Ourense-Santiago en xullo de 2013, recorreu contra o auto co que se lle cita como investigado por 80 delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave.

Nun escrito ao que tivo acceso Europa Press, a súa defensa presentou este mesmo martes recurso de apelación ante o Xulgado de Instrución número 3 de Santiago e pide que este se remita á Audiencia Provincial da Coruña.

Con el, o representante de Cortabitarte pretende que se revogue o auto de 10 de marzo, co que o xuíz ampliou as responsabilidades --máis aló da do maquinista-- ao ver indicios na actuación do que era director de seguridade na circulación, pola ausencia dunha análise de riscos que levaría a adopción de medidas que reducisen o perigo na curva de Angrois.

Ademais, pide que se suspenda a práctica da declaración de Cortabitarte, xa aprazada por motivos médicos ata o 4 de abril, "sempre que a Audiencia Provincial da Coruña non resolvese o presente recurso de apelación".

Entre outros argumentos, o escrito indica que "non é Adif quen autoriza a posta en servizo dunha liña, senón a Dirección Xeral de Ferrocarrís do Ministerio de Fomento", e engade que "non corresponde á Dirección de Seguridade na Circulación realizar unha avaliación integral dos riscos nin ostentar a responsabilidade global da xestión da seguridade".