Alerta laranxa este mércores por neve en todo o interior de Galicia e por temporal no litoral coruñés

A Dirección Xeral de Emercencias e Interior de Vicepresidencia da Xunta activou a alerta laranxa este mércores no interior do catro provincias por neve, así como por temporal no litoral da Coruña.

Nun comunicado, a Xunta informa de que se prevén nevadas que se prolongará durante este mércores e xoves. Así, prevese que a neve afecte o Sur de Ourense a partir das 8,00 horas do mércores. A partir de mediodía estenderanse ao interior da Coruña e Pontevedra, centro de Lugo e Noroeste de Ourense.

En concreto, espérase que a cota de neve poida baixar ata os 300 metros (con ata catro centímetros de acumulación). Tamén se espera unha acumulación de máis de cinco centímetros en cotas superiores aos 500 metros. En zonas de montaña de Ourense e Lugo haberá nivel amarelo, con acumulacións de máis de 15 centímetros a partir dos 500 ou 600 metros.

No tocante ao temporal costeiro, segundo informa a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet), a partir do mediodía deste mércores espérase mar combinado do Noroeste con ondas de ata seis metros no litoral Oeste e Noroeste da provincia da Coruña.

Por este motivo, suspendeuse este mércores e xoves o transporte escolar en 173 concellos galegos, así como as actividades ao aire libre en boa parte de Galicia.

De tal forma, recoméndase á poboación evitar os desprazamentos por estrada, e en caso de emprender viaxe levar cadeas, así como ter depósitos de combustible e líquido anticonxelante cheos.

Así mesmo, a Xunta informa de que se avisou da situación a municipios, deputacións, agrupacións de Protección Civil e clubs náuticos, entre outros.