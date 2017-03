A cooperativa CLUN reunirá este mércores en Santiago aos seus gandeiros nunha xornada de explotacións lácteas

A cooperativa de segundo grao Unión de Cooperativas Lácteas (CLUN) --nada da integración de Feiraco, Os Irmandiños e Melisanto-- organiza o súa I Xornada Técnico Económica, na que se darán cita este mércores en Santiago gandeiros e profesionais relacionados co sector agrario co fin de analizar o futuro do sector lácteo desde unha perspectiva global baixo o título 'Explotacións Lácteas Galegas. Visión 2025'.

A xornada, que se celebrará este 22 de marzo no Palacio de Congresos de Santiago, será inaugurada polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ás 11,40 horas, mentres que a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, será a encargada de clausurala ás 18,00 horas.

Na xornada abordaranse, segundo informa a organización, diversas cuestións técnico-económicas e estratéxicas de especial interese para os socios de CLUN á hora de exporse o seu futuro no sector, como a eficiencia do rabaño, produción de forraxes, produtividade da man de obra e as perspectivas do mercado lácteo desde a actualidade ata o horizonte 2025.

Nesta contorna, expertos de referencia debaterán e confrontarán ideas e puntos de vista, co fin de poder orientar ás explotacións a ser sustentables, e os asistentes poderán coñecer as diferentes liñas de actuación, tanto en España como en Europa, en materia de produción láctea.

PROGRAMA

No I Xornada impulsada por CLUN, que nace con vocación de consolidarse como unha cita bianual de referencia para o sector agrogandeiro, segundo indicou, participarán expertos como Sophie Helaine, xefa de Unidade Adxunta do EU Milk Market Observatory, que analizará as perspectivas do mercado lácteo no contexto europeo e o catedrático Carlos Buxadé, co relatorio 'O futuro do vacún de leite nunha contorna treboenta'.

A continuación, o director técnico Rancho As Neves José Luís Juaristi dará as claves do éxito na produción leiteira, e o experto Bernard Andrieu, technical manager de Lallemand Animal Nutrition, analizará o reto de producir forraxe en 2025.

Na sesión de tarde, terá lugar unha mesa redonda co título 'Explotacións de vacún de leite: eficiencia, sustentabilidade e futuro', na que compartirán posturas gandeiros das explotacións San José de Lérida e Casa Reigada de Lugo, ademais de expertos do sector.