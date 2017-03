Arde lixo acumulado nunha planta de reciclaxe en desuso debido a un incendio no punto limpo de Ribeira (A Coruña)

Un incendio calcinou cheas de lixo acumulados dentro dunha planta de reciclaxe en desuso debido a un incendio que se declarou na noite do martes no punto limpo de Ribeira (A Coruña).

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o incendio no punto limpo rexistrouse sobre as 23,30 horas do martes e non afectou a ningunha edificación.

Foi un particular o que deu a voz de alarma ao 112 Galicia ás 23,30 horas, tras o que se alertou aos Bombeiros de Ribeira, ao Grupo de Emerxencias Municipal e á Policía Nacional. No operativo tamén participou unha dotación dos Bombeiros de Boiro.

Os efectivos mobilizados permaneceron no punto ata ben entrada a madrugada deste mércores para evitar que o lume se reavivase.