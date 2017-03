O Parador de Santo Estevo, Palacio do Carmen, Montero e Castelo de Soutomaior, premiados nos Wedding Awards

O Parador de Santo Estevo, o AC Palacio da Carmen, o Restaurante Montero e Hotel Pousada do Castelo de Soutomaior atópanse entre os espazos para vodas premiados nos Wedding Awards deste ano de Bodas.net ás empresas e profesionais do sector nupcial. Estes premios recoñecen o traballo realizado durante o ano anterior.

As distincións concedéronse tendo en conta exclusivamente as recomendacións en liña das parellas que contrataron os seus servizos, tal e como explicou a empresa española líder global no sector nupcial.

O sector nupcial en España move actualmente máis de 6.000 millóns de euros e abarca categorías desde a restauración, o catering ou a moda nupcial; ata os servizos de animación ou aluguer de vehículos especiais.

Os Wedding Awards creáronse fai catro anos para premiar ao top 5% das empresas do sector con máis e mellores recomendacións de cada categoría entre as máis de 38.400 compañías do portal, tendo en conta principalmente as valoracións de vodas celebradas en 2016.

"Consideramos que as opinións de parellas reais que cada ano casan no noso país son as que fan relevantes estes galardóns, porque testemuñan as súas experiencias acerca das empresas nupciais", comentou a CEO de Vodas.net, Nina Pérez, quen engadiu que, "por iso, son o premio máis importante e o mellor recoñecemento que se lles pode dar".

PREMIADOS

Na provincia da Coruña, os banqueteros premiados foron os seguintes: La Rectoral de Cines, Restaurante Los Robles, AC Palacio del Carmen, Pazo do Tambre, Pazo da Merced, Hesperia Finisterre, Pazo do Monte Restaurante, San Francisco Hotel Monumento, Quinta Canaima e Pazo San Fernando.

As tendas de vestidos: Maria Barcia Novias, Aires de novia-Outlet e novias & ceremonia; mentres que os fotógrafos foron os seguintes: Studio a4, Danny Goiri, Carlos Carballeira Fotografía, Lesmes Fotógrafos, Fotografía Alfonso, e VisualTec Vídeo.

Na provincia de Lugo, os banqueteros premiados son: Attica 21 Spa Villalba, Finca Galea e Restaurante Montero; os fotógrafos gañadores foron Amalgama Comunicaciones, Fotografía Kantero e Marco Abad. Pola súa banda, en Ourense, na categoría de banquetes foi galardoado o Parador de Santo Estevo.

Na provincia de Pontevedra, foron premiados, como espazos para vodas, os seguintes: Rectoral de Cobres 1729, Pazo da Touza, Pazo de Cea, Hotel Pousada del Castillo de Soutomaior, Restaurante Lugar Casona da Torre-El Molino Vigo, Pazo Torres de Agrelo e Finca Atlántida.

Ademais, na categoría de fotógrafos, foron gañadores QSMPhoto

Jesús Fotógrafo, Visualgal, By an Arrow, Fotografía Difusa, Foto Pako e BrunSantervás Fotografía.

UN TOTAL DE 18 CATEGORÍAS

Nesta edición os premios do sector nupcial referentes están repartidos en 18 categorías diferentes: Banquete, Catering, Fotografía e vídeo, Música, Coche de Voda, Transporte, Invitacións, Detalles, Flores e Decoración, Animación, Organización, Tortas de Voda, Vestidos de Noiva e Complementos, Traxes de noivo e Complementos, Beleza e Saúde, Xoiaría, Lúa de mel e Outros. A listaxe completa de premiados por rexión pódese consultar en (bodas.net/wedding-awards).

Wedding Planner, S.L., operadora de Bodas.net e parte do grupo WeddingWire, creouse co obxectivo de axudar aos noivos a organizar o día máis feliz das súas vidas. Coa súa presenza internacional creou a comunidade nupcial e o mercado virtual de vodas en Internet máis grande a nivel mundial.

Dispón dunha base de datos detallada con máis de 400.000 profesionais do sector das vodas e ofrece ás parellas ferramentas para preparar a súa lista de invitados, xestionar o seu orzamento, atopar aos seus provedores, entre outras posibilidades.

O grupo WeddingWire opera en 15 países a través de diferentes dominios como son vodas.net, WeddingWire.com, matrimonio.com, mariages.net, casamentos.pt, bodas.com.mx, casamentos.com.br, matrimonio.com.co, matrimonios.cl, casamientos.com.ar, matrimonio.com.pe, Weddingspot.co.uk, casamento.com.uy, weddingwire.ca e weddings.co.in.