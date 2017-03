O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, considera "imposibles" as condicións da contraoferta dos estibadores, pois asegura que a Comisión Europea non permitiría a súa aplicación, e emprazou a patronal e sindicatos a aceptar a proposta do Goberno, que tacha de "extraordinariamente xenerosa e ambiciosa".

O ministro Iñigo da Serna no Congreso | Fonte: Europa Press

En declaracións no Congreso, De la Serna comentou que a Comisión Europea xa deixou claro que non acepta as condicións relativas a referendar por lei o cumprimento do acordo, aos centros portuarios de emprego e á restrición do acceso á formación para o emprego, polo que ve "inexplicable" que os estibadores volvesen a incluílos na súa proposta.

En todo caso, asegurou que a oferta do Goberno é "extraordinariamente ambiciosa e xenerosa" e que "non hai ningún sector que teña unha oferta" como esa, polo que apelou á responsabilidade de patronal e sindicatos para asinar un acordo este mesmo xoves.