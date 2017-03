Mobilizado un helicóptero medicalizado para atender a un home tras unha saída de vía en avión (Ourense)

Un accidente de tráfico rexistrado na mañá deste mércores ao saírse da vía un vehículo no municipio de Avión (Ourense) levou a mobilizar un helicóptero medicalizado para atender a un home ferido.

Segundo informou o 112 Galicia a Europa Press, a saída de vía tivo lugar sobre as 9,00 horas na estrada de Beariz a Avión ao seu paso polo segundo termo municipal.

Un particular alertou do sinistro e indicou que había un home dentro do vehículo accidentado, para o que pedían asistencia sanitaria.

Por iso, foi mobilizado o helicóptero medicalizado con base en Ourense, que se desprazou ao momento do accidente. Ademais do 061, foron informados a Guardia Civil de Tráfico e o GES de Avión.