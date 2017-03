O IEO estudará a distribución e abundancia de sardiña en Galicia e Golfo de Biscaia

Investigadores dos Centros Oceanográficos de Vigo, Santander, A Coruña, Baleares, Xixón, Málaga e Cádiz, do Instituto Español de Oceanografía (IEO), levarán a cabo dúas campañas oceanográficas durante os meses de marzo e abril para recompilar a información que permitirá estimar a biomasa das poboacións de sardiña, xarda e xurelo, entre outras especies.

Sardiñas na lonxa galega | Fonte: EP

Este xoves comeza a campaña SAREVA, como parte dunha iniciativa coordinada con Portugal, para estimar a biomasa de sardiña do stock ibero-atlántico a través do método de produción de ovos, un estudo que se realiza cada tres anos.

Esta metodoloxía implica a estimación da produción total de ovos destas especies durante o seu período de posta, un parámetro que está relacionado coa biomasa do stock reprodutor, o que permite así obter unha estima do tamaño da poboación.

A campaña, que partirá do porto de Vigo no buque oceanográfico Vizconde de Eza, pertencente á Secretaría Xeral de Pesca, e coordinada por Isabel Riveiro, investigadora do Centro Oceanográfico de Vigo, regresará ao mesmo porto o 15 de abril, tras unha mostraxe intensiva en varios centos de estacións nos que, ademais dos ovos de sardiña, cuantificaranse outras especies comerciais como xurelo e xarda, e rexistraranse as condicións ambientais nas que se desenvolven.

A campaña SAREVA compleméntase coa campaña PELACUS, dirixida por Pablo Carreira, investigador tamén do Centro Oceanográfico de Vigo, e iniciada a pasada semana en Vigo polo Instituto Español de Oceanografía a bordo do buque oceanográfico Miguel Oliver, pertencente tamén á Secretaría Xeral de Pesca.

Preparativos da campaña oceanográfica SAREVA para estimar a biomasa das poboacións de sardiña, xarda e xurelo, entre outras especies | Fonte: IEO.

Esta campaña está dirixida ao estudo das mesmas especies, pero para iso empréganse métodos acústicos, que permite relacionar a intensidade do eco co número de peixes detectados pola sonda. Ambas as campañas ofrecerán os datos necesarios para que o grupo de traballo do Consello Internacional para a Exploración do Mar (ICES) encargado da avaliación da poboación de sardiña prepare as recomendacións para os xestores pesqueiros.