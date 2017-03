O ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, considera "imposibles" as condicións da contraoferta dos estibadores, pois asegura que a Comisión Europea non permitiría a súa aplicación, e emprazou a patronal e sindicatos a aceptar a proposta do Goberno, que tacha de "extraordinariamente xenerosa e ambiciosa".

O ministro Iñigo da Serna no Congreso | Fonte: Europa Press

En declaracións no Congreso, De la Serna comentou que a Comisión Europea xa deixou claro que non acepta as condicións relativas a referendar por lei o cumprimento do acordo, aos centros portuarios de emprego e á restrición do acceso á formación para o emprego, polo que ve "inexplicable" que os estibadores volvesen a incluílos na súa proposta.

En todo caso, asegurou que a oferta do Goberno é "extraordinariamente ambiciosa e xenerosa" e que "non hai ningún sector que teña unha oferta" como esa, polo que apelou á responsabilidade de patronal e sindicatos para asinar un acordo este mesmo xoves.

"O tempo esgótase, é necesario que se dean pasos firmes", dixo De la Serna, que recalcou que chegar a un acordo "é unha responsabilidade dos dous; de sindicatos e de empresarios".

NON PODEN SUBROGAR POR LEI; NA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, SI

En concreto, De la Serna insistiu que recoller por lei a subrogación dos postos de traballo é unha condición "que a Comisión Europea non permite". "Todo o mundo sabe que incumpre a sentenza. Aínda que quixésemos, non podemos porque a Comisión non permite que se obrigue ás empresas a contratar aos traballadores por lei", aseverou.

"Agora ben, se a subrogación queren as empresas e os traballadores asinala, pódeno facer o xoves sen ningún tipo de restrición nin problema, porque si se pode facer no marco da negociación colectiva", abundou. "O xoves asínano entre sindicatos e patronal e acabouse o problema. O que saben é que non hai posibilidade que isto se obrigue por lei", apostilou.

NON PODE HABER UN RÉXIME ESPECÍFICO

Respecto dos Centros Portuarios de Emprego, o ministro explicou que non cabe a posibilidade, dentro das esixencias das institucións europeas, de recoller un réxime específico. "De forma explícita díxonos que non pode diferenciarse en ningún caso do que é unha ETT (Empresa de Traballo Temporal). E isto téñeno por escrito patronal e sindicatos", asegurou.

Por último, o ministro explicou que a contraoferta presentada polos sindicatos incluía tamén cuestións referidas a formación incompatibles coas directrices da Comisión.

"A falta de revisión dos servizos xurídicos do Goberno, vólvese a expor en termos de restrición, de control do acceso, de volver limitar a capacidade que teñen as empresas", algo, insistiu, "reiteradamente denegado pola Comisión Europea".

DE LA SERNA DUBIDA DA VONTADE DAS PARTES

De la Serna cre "inexplicable" que estas cuestións "se volvan a expor" na negociación pois, sentenciou, os sindicatos "xa saben desde hai moitísimos meses que a Comisión ten unha posición moi clara".

Neste sentido, remarcou que ve posible o acordo, aínda que puxo en dúbida a vontade das partes por alcanzalo. "Creo, sinceramente, que o xoves pode alcanzarse un acordo se se quere. Agora ben, se non se quere, o que non pode é estar o país pendente de que uns queiran ou non chegar a un acordo", afirmou.