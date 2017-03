Angrois.- O cargo de Adif investigado na causa nega que se lle avisase do perigo na curva, como afirma o xuíz

O representante legal do cargo de Adif investigado na causa do accidente do tren Alvia, Andrés Cortabitarte, nega que o seu defendido fose avisado do perigo na curva, como afirma o xuíz no seu auto co que decide chamarlle a declarar ao atribuírlle 80 delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave que desembocou no sinistro do 24 de xullo de 2013.

O recurso de apelación do avogado de Cortabitarte, presentado este martes e ao que tivo acceso Europa Press, descarga sobre Ineco --a consultora vinculada co Ministerio de Fomento-- e tamén sobre o propio departamento ministerial as responsabilidades que o instrutor lle atribúe a el como responsable de seguridade na circulación.

Segundo o escrito, "non é certo" que a UTE --unión temporal de empresas, responsable da construción do proxecto-- sinalase "un perigo de descarrilamento na curva" ao departamento que por entón dirixía o cargo agora investigado, a Dirección de Seguridade na Circulación de Adif --agora é subdirector de innovación e desenvolvemento tecnolóxico da empresa pública--.

"O que a UTE sinalou no devandito rexistro foi un risco de descarrilamento en toda a liña derivado de non respectar o cadro de velocidades máximas, perigo que foi avaliado como un risco residual aceptado", alega.

Neste sentido, argumenta que a UTE "non reflectiu a curva de Angrois (nin ningunha outra) no rexistro de perigos" e que "por tanto, o ISA --Ineco-- non avaliou ningún perigo na devandita curva, ergo non pode considerarse intolerable".

Obvia, no entanto, o aviso dun xefe de maquinistas que, pouco despois da posta en marcha da liña, deu conta das alertas dos condutores sobre o perigo da curva da Grandeira, na que había que reducir a velocidade desde uns 200 a 80 quilómetros por hora, e onde, tras o cambio de proxecto, non estaba instalado o sistema de control de velocidades 'ERTMS', nin na vía, nin a bordo do tren.

"TODOS E CADA UN DOS DISPOSITIVOS ESIXIBLES"

No seu escrito, a defensa de Cortabitarte nega que a Adif correspondéselle "decidir que medidas teñen que adoptarse para mitigar os devanditos riscos ata facelos tolerables", pois considera que "os riscos exportados a Adif xa tiñan que ser mitigados e feitos tolerables" por Ineco.

Respecto diso, reivindica que a liña ferroviaria foi dotada "desde a súa posta en servizo de todos e cada un dos dispositivos de seguridade esixibles de acordo co que establecía a normativa vixente aplicable", e cita "balizas, sinalizacións, distancias, etc.".

É máis, conclúe que os riscos exportados por Ineco a Adif "foron exportados correctamente", e chama a atención sobre que o administrador de infraestruturas "conta cun documento específico (...) que sistematiza todo o proceso que se debe seguir para chegar a expedir o certificado de seguridade (...)".

FOMENTO

Precisamente sobre a posta en servizo da liña, alega que é "competencia da Dirección Xeral de Ferrocarrís do Ministerio de Fomento a comprobación de que os subsistemas que integran o sistema ferroviario explótanse e manteñen de conformidade cos requisitos esenciais pertinentes".

"O exercicio das competencias relacionadas neste artigo non poderá delegarse nin atribuírse a ningún administrador da infraestrutura, empresa ferroviaria ou entidade adxudicadora", cita, no seu recurso de apelación.

No documento, apunta que "será necesario contar cunha autorización do Ministerio de Fomento na que se declare que a liña ferroviaria ou o tramo correspondente poden entrar en servizo, ao cumprir coas condicións de seguridade esixidas pola normativa aplicable".

PROBAS DE ADIF

Por outra banda, o escrito do avogado de Cortabitarte sinala que, Adif, "a través da súa Dirección de Proxectos Funcionais, Verificación e Posta en Servizo (non da Dirección de Seguridade na Circulación), realiza probas de seguridade".

Engade que, "devandito sexa de paso, --estas probas-- van moito máis alá dos cálculos matemáticos que parece esixir o perito Mariñas como avaliación integral".

E é que, ao longo de todo o recurso, o letrado carga contra o informe deste enxeñeiro, a pesar de ser considerado o perito independente por varias partes. Pola contra, apóiase no de Juan Carlos Carballeira, censurado por plaxiar varios parágrafos da CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios, que se inscribe na organigrama de Fomento aínda que se reivindica como independente).

REGULAMENTO 'MCS'

A maiores, afirma o recurso que "non hai obrigación de efectuar unha avaliación integral de riscos de todos os subsistemas", ao entender que non é aplicable o regulamento 'MCS'.

Xustifica este punto ao asegurar que a súa aplicación "flexible" é "xeneralizada na Unión Europea", e refírese a varios países como Alemania e Dinamarca, entre outros.