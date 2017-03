Investigan a un veciño de Bueu (Pontevedra) pola subtracción de ferramentas e maquinaria en domicilios

A Garda Civil identificou a un veciño do municipio de Bueu (Pontevedra) como presunto autor da subtracción de ferramentas e maquinaria agrícola de uso doméstico en varios domicilios da parroquia de Cela.

As investigacións, levadas a cabo por efectivos do Posto da Garda Civil de Marín, iniciáronse a finais do pasado ano por mor das denuncias que se formularon pola subtracción de ferramentas e maquinaria de agrícola, de uso doméstico, sustraídas en distintas casas do municipio, fundamentalmente na parroquia de Cela, segundo informou o Instituto Armado.

As pescudas levaron á identificación dun veciño do municipio, T.G.S., de 22 anos, como presunto autor de dous furtos e un roubo de ferramentas en tres casas habitadas da parroquia de Cela.

Os furtos supostamente perpetráronse entre o mes de decembro do pasado ano e xaneiro de 2017. Neles apoderouse dunha rozadora e unha motoserra.

No terceiro dos feitos esclarecidos, cualificado como roubo por entrar no inmoble a través dunha xanela, o autor apropiouse dunha máquina limpadora a presión.

VENDIDAS

A Garda Civil puido constatar que todas estas ferramentas que figuran denunciadas como sustraídas foron vendidas por esta mesma persoa nun comercio de compravenda de obxectos usados de Vigo.

A investigación continúa aberta para determinar a suposta responsabilidade desta persoa noutros feitos similares labores durante os últimos meses na comarca do Morrazo.

DENUNCIA

Para iso, a Benemérita solicita a colaboración cidadá e insta as persoas que sufrisen calquera tipo de subtracción, a que presenten a correspondente denuncia, "xa que en casos como estes é necesaria e imprescindible para esixir, no seu caso, responsabilidades penais ao presunto autor".

As dilixencias instruídas foron entregadas no xulgado de Instrución de garda de Marín, onde deberá comparecer esta persoa, cando sexa citada, en calidade de investigado como presunto autor de dous delitos de furto e un de roubo.