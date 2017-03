Veciños de Friol e Guitiriz preparan un escrito para denunciar ante a Conferencia Episcopal o traslado dun párroco

Os veciños dos municipios lucenses de Friol e Guitiriz, agrupados nunha plataforma contra a decisión do Obispado de Lugo de trasladar ao párroco de doce parroquias e dúas, respectivamente, pretenden chegar ao presidente da Conferencia Episcopal para denunciar a actitude do bispo Alfonso Carrasco Rouco.

Así, unha das portavoces do colectivo veciñal, Vanesa López, avanzou que ultiman o escrito que queren facer chegar a Ricardo Blázquez co fin de "ser escoitados" e conseguir, con iso, que se de marcha atrás ao traslado a Ribas de Sil e Quiroga do cura José Ramón Pérez.

"Formamos parte da Igrexa e temos dereito a opinar sobre a decisión do traslado de don Ramón", esgrimiu a portavoz veciñal respecto diso.

Deste xeito, van tentar que se rexistre esta petición na Conferencia Episcopal, á vez que manteñen as mobilizacións que o vindeiro domingo convocaron na parroquia de Anafreita (Friol) ás 12,00 horas, coincidindo coa feira do queixo e pan de Ousa dese municipio.

Varios centos de veciños xa protagonizaron dúas manifestacións ás portas do Bispado de Lugo baixo o mesmo lema de 'Obispo, escoite o pobo'.