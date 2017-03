Temporal.- A Xunta chama a extremar a precaución nas estradas ante a alerta laranxa por neve en Galicia

A Xunta de Galicia chama a extremar a precaución nas estradas ante a alerta laranxa por neve na Comunidade galega para as xornadas deste mércores e xoves.

Máquina quitaneves da Deputación de Lugo | Fonte: Europa Press

Segundo os últimos datos da Axencia Galega de Infraestruturas facilitados antes do mediodía, as estradas autonómicas do catro provincias están abertas.

Na provincia de Lugo, na zona norte, levouse a cabo a retirada de neve e o esparexemento de fundentes en varias estradas do municipio da Fonsagrada. Nesas vías traballaron oito equipos quitaneves e o consumo de fundentes foi de 28 toneladas de sal e 10.000 litros de salmuera.

Na zona sur da provincia luguesa, realizáronse traballos de retirada de neve e o esparexemento curativo de fundentes nas estradas de Pedrafita a Palas de Rei e na que une Quiroga e Seoane do Courel. Neste caso mobilizáronse catro equipos quitaneves e o consumo de fundentes foi de 20 toneladas de sal e 5.000 litros de salmuera.

OURENSE

Na provincia de Ourense recoméndase circular con precaución no Alto da Portela (OU-121), O Barco de Valdeorras-Prada, Sobredelo-límite provincia de Zamora; no Alto do Casaio; estrada Ourense-A Pobra de Trives; e no Alto do Rodicio.

O dispositivo de vialidade invernal da Xunta dispuxo dous equipos quitaneves e o consumo de fundentes foi de seis toneladas de sal neste caso.