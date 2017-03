Temporal.- A neve chega á montaña galega e o vento deixa refachos de 100 km/h en Cíes e duns 90 na costa

A neve chegou á montaña galega, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense, nunha xornada en alerta por nevadas, na que o vento, pola súa banda, deixou refachos máximos de 100 quilómetros por hora nas Illas Cíes e duns 90 na maior parte da costa atlántica.

Neve en Pedrafita do Cebreiro, en Lugo, Galicia | Fonte: Europa Press

Así o explicaron a Europa Press fontes de Meteogalicia, que apuntaron que empezou a nevar nas zonas de montaña de Lugo e Ourense e nas do límite de Pontevedra con esas dúas provincias. Para a tarde-noite é cando se espera "o peor" deste episodio de nevadas.

As mesmas fontes sinalaron que na mañá deste mércores hai neve en puntos de montaña como Manzaneda, Pena Trevinca, O Cebreiro, Os Ancares e O Courel. No caso concreto do Cebreiro apuntaron que xa se aprecia "unha boa capa".

Está previsto que na xornada do xoves diminúan as precipitacións en forma de neve, despois do "peor" que se espera para a "tarde-noite" deste mércores.

En canto ao vento, rexistráronse refachos máximos de 93 quilómetros por hora en Malpica (A Coruña) e de 90 Km/h en Cedeira, cunha media de entre 80 e 90 na costa Atlántica, mentres que na zona de Lugo está "máis acougado".