A madrugada do domingo, ás 2.00 horas serán as 3.00 horas e recuperarase o horario de verán

A madrugada do próximo domingo, 26 de marzo, comezará o horario de verán ás 02.00 horas, cando se adiantará unha hora o reloxo e serán as 03.00 horas en todos os Estados Membros da Unión Europea.

Cambio de hora en España: ás 02:00 serán as 03:00 | Fonte: Europa Press

O cambio de hora é unha Directiva Europea 2000/84/CE de obrigado cumprimento que pretende aproveitar mellor a luz solar en aras da eficiencia enerxética.

A este respecto o Ministerio de Energía destacou que a directiva é común para as datas e horas nas que comeza e remata o horario en toda a UE e que "non existe posibilidade de excepción" que permita a un Estado membro non aplicar o réxime da hora de verán.

A medida, segundo un estudo da Comisión Europea, ten impactos positivos non só sobre o aforro enerxético senón sobre outros sectores como o transporte, as comunicacións, a seguridade viaria, as condicións de traballo e os modos de vida, a saúde, o turismo ou o lecer.

O cambio horario remóntase á década dos 70, cando se produciu a primeira crise do petróleo e algúns países decidiron adiantar os seus reloxos para poder aproveitar mellor a luz natural do sol e consumir así menos electricidade en iluminación.