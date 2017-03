Andalucía, Galicia e Aragón son as comunidades cos apartamentos mellor valorados, segundo Windu

Andalucía, cunha nota media de 8,27 puntos, ocupa o posto número uno das comunidades autónomas españolas con mellores anfitrións de aloxamentos turísticos, seguida de Galicia e Aragón, segundo unha análise elaborada por Wimdu.

Apartamento de Wimdu | Fonte: Europa Press

A plataforma europea de aluguer de apartamentos privados analizou as rexións e cidades coas mellores e peores recomendacións dos hóspedes e a comunidade andaluza lidera tamén os resultados acumulando o maior número de cidades españolas que encabezan a lista do dez mellores puntuadas.

Estas son Córdoba, que ocupa o segundo posto, cun 8,56 de media; Cádiz, en quinto lugar, cun 8,45; Granada, en sexto, cun 8,44, e Sevilla, en sétima posición, cun 8,3. Por último, Málaga atópase no número 12, cun 8,14 de media.

Desta forma, do oito capitais andaluzas, só tres (Jaén, Almería e Huelva) quedan sen peso na clasificación.

Ademais de Andalucía, Galicia e Aragón foron as outras dúas comunidades que ocuparon o segundo e terceiro posto, cun 8,26 e 8,23 de nota media, respectivamente.

A Comunidade de Madrid e Región de Murcia séguenlle en cuarto e quinto lugar, cun 8,19 cada unha. Estas puntuacións están clasificadas dentro das categorías de "moi bo" e "fantástico" de Wimdu.

En xeral, os inmobles de todas as comunidades rozaron unha nota media de "notable", aínda que foron Comunidade Valenciana (7,09), Cantabria (7,42) e Castilla León (7,44) as que obtiveron as puntuacións máis frouxas. Estas cifras están catalogadas dentro do estándar "bo" da plataforma.

Respecto das cidades, Zaragoza obtivo a primeira posición entre os mellores anfitrións de España, cun 8,68 de media. Séguenlle Córdoba (8,56), Santiago de Compostela (8,52), Murcia (8,52) e Cádiz (8,46).

Aínda que con boa nota tamén, na parte final do ranking sitúanse Eivissa (7,48), Barcelona (7,64) e Bilbao (7,7).