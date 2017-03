Os estibadores piden prexubilacións voluntarias cun mínimo de 2.122 euros ao mes

Os estibadores solicitan que o plan de prexubilacións voluntarias que ofrece o Goberno para contribuír a alcanzar un acordo sobre a reforma do sector permita retirarse cun soldo mínimo equivalente a tres veces o salario mínimo interprofesional, isto é, uns 2.122 euros ao mes.

Estibadores manifestándose en Sevilla | Fonte: Europa Press

Así o expoñen os sindicatos do gremio na contraproposta de acordo que este martes presentaron ao Goberno, en resposta á que o Executivo realizou a pasada semana.

En concreto, os sindicatos de estibadores piden que as prexubilacións se realicen co 80% da retribución media recibida por todos os conceptos no últimos seis meses, unha porcentaxe por tanto superior ao do 70% ofrecido polo Goberno.

Ademais, solicitan que se garanta un soldo mínimo de tres veces o salario mínimo interprofesional, que actualmente se sitúa en 707,6 euros ao mes.

"As axudas (á prexubilación) consistirán nun subsidio equivalente ao 80% da media das percepcións salariais por todos os conceptos correspondente ao seis meses anteriores á baixa, cun mínimo de tres veces o salario mínimo interprofesional vixente en cada momento", indica textualmente a contraproposta dos estibadores.

Na súa proposta de acordo, o Goberno inclúe un plan de prexubilacións voluntarias a partir dos 50 anos e co 70% do salario co fin de contribuír a axustar os persoais nos portos que se rexistrase excedente de persoal.

Na súa contraproposta, os estibadores, a pesar de elevar a porcentaxe de subsidio, ofrecen a rebaixar o seu soldo un 1% para, en colaboración tamén coas empresas, constituír un fondo que contribúa a estas axudas á prexubilación do Goberno.

Esta redución de salario súmase á que adicionalmente aseguran estar dispostos a asumir para mellorar a competitividade nos portos, que non se recolle expresamente no documento. Desta forma, en conxunto, o gremio está disposto a reducir un 6% o seu salario, segundo indicaron o martes ao termo da última reunión con empresas e Goberno.

"RANGO DE LEI" PARA A SUBROGACIÓN

En canto ao resto de puntos da contraproposta dos estibadores, recolle a súa principal reivindicación, a de "dispor con rango de lei" que as empresas de estiba se subrogen aos traballadores "respectándose a antigüidade e calquera outro dereito que teñan consolidado".

O colectivo de 6.150 traballadores que se encarga de cargar e descargar a mercadoría dos barcos nos portos tamén solicita a "participación" dos sindicatos en "a formación para o acceso á profesión, na formación continua do persoal portuario, e na determinación e duración da mesma".

MOBILIDADE FUNCIONAL DO TRABALLADORES

Respecto ao compromiso co aumento de produtividade nos portos, ademais do descenso do soldo, propoñen "impulsar, entre outros aspectos, a polivalencia e mobilidade funcional dos traballadores e a adaptación dos postos de traballo ás novas tecnoloxías".

No seu contraproposta, subscrita por Coordinadora de Traballadores do Mar, CC.OO. e UXT como sindicatos maioritarios, manifestan a súa disposición a reformar o sector para cumprir coa normativa europea. No entanto, indican que iso "non debe afectar á estabilidade no emprego dos traballadores portuarios".

O Goberno comprometeuse na reunión de onte martes a analizar esta contraposta dos estibadores, aínda que adiantou que presenta cuestións de "difícil encaixe" e que a "subrogación por lei de traballadores" é "inviable", segundo indicou o secretario de Estado de Infraestruturas de Fomento, Julio Gómez-Pomar, ao termo do encontro.