Temporal.- A alerta por neve deixa sen clase a máis de 7.900 escolares de 177 centros educativos de Galicia

Un total de 7.918 alumnos de infantil, primaria e secundaria de 177 centros educativos de Galicia non puideron acudir este mércores ás súas aulas debido ás condicións meteorolóxicos ante a alerta por neve.

Neve en Pedrafita do Cebreiro, en Lugo, Galicia | Fonte: Europa Press

Así o informou a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que concretou que na provincia de Ourense quedáronse sen clase 2.935 estudantes de 65 centros educativos afectados.

En concreto, os centros ourensáns afectados pertencen a municipios como Amoeiro, Avión, Beariz, Boborás, O Carballiño, Coles, Maside, A Peroxa, San Cristovo de Cea, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, San Amaro, Allariz, Bande, Baños de Molgas, Os Blancos, Castrelo do Val, Celanova, Cualedro, Entrimo, Laza, A Merca, A Pobra de Trives, A Rúa, O Barco e Manzaneda.

A segunda provincia máis afectada foi a de Pontevedra, con 2.174 estudantes sen clase e 50 centros afectados das localidades de Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo, Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces.

Mentres, na provincia de Lugo non puideron acudir ás aulas 1.449 alumnos de 48 centros dos municipios de Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castroverde, O Corgo, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Monterroso, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Portomarín, Rábade, Xermade, Baleira, Baralla, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Samos e Triacastela.

Polo seu lado, o mal tempo deixou sen clase a 1.360 estudantes de 14 centros educativos da provincia da Coruña dos municipios de Ames, Melide, Monfero, Ordes, As Pontes de García Rodríguez, Santiago de Compostela, Santiso, As Somozas e Tordoia.

TRANSPORTE SUSPENDIDO

Con todo, a Consellería de Educación confirmou que non se suspenderon as clases en ningún centro educativo das catro provincias galegas.

En concreto, a Xunta suspendeu o transporte escolar este mércores e xoves en 173 concellos por aviso de neve no catro provincias.