O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendeu que Galicia non acudise ao Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) porque a comunidade "está en pé" e "nin quere nin necesita rescate", mentres que o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, instoulle a aclarar "canto custou" ás arcas autonómicas o que identificou como "unha operación de imaxe" do xefe do Executivo.

Feijóo no Parlamento | Fonte: Europa Press

"Cantos centos de millóns custounos aos galegos a súa operación de imaxe de pedir 7.000 millóns aos bancos en lugar de recorrer ao FLA?", preguntou Villares, quen arrincou a súa intervención no pleno "felicitando" ao presidente tras o anuncio de que se volverá a adherir ao Fondo de Facilidade Financeira, o que supón acceso a un financiamento de 1.191 millóns a un tipo de interese cero.

Villares subliñou que a propia Xunta admitiu que este paso suporá un aforro para as arcas públicas de 112,5 millóns de euros e instou a Feijóo a aclarar "por que non acudiu" antes aos mecanismos públicos de financiamento e si aos bancos, podendo "aforrar centos de millóns" no pago de intereses para investir en servizos públicos.

Feijóo replicou que Galicia acode ao Fondo de Facilidade Financeira desde a súa creación en 2015 para as comunidades "cumpridoras". "Antes non fomos porque non existía", remarcou, para engadir que a comunidade non acudiu ao FLA porque "non está intervida", tendo en conta que recorrer a este fondo supón someterse a unha serie de "condicionantes" do Ministerio de Hacienda.

"Nós cremos no autogoberno e cremos no noso país, e como o noso país cre en nós, non imos pedir o rescate de Galicia. Prefire o modelo de Cataluña, Valencia, Andalucía... con máis débeda pública e por habitante?", preguntouse, antes de afear as "contradicións" de AGE á hora de pedir que se "reduza ou aumente" a débeda.

Villares replicou que non hai ningunha parte na normativa do FLA que indique que as comunidades que recorren a el están "intervidas". En fronte, o presidente insistiu en que ás devanditas autonomías é o Ministerio de Hacienda o que lles "autoriza" o pago das facturas.

344 MILLÓNS DE AFORRO

"As comunidades que acudiron ao FLA están intervidas. Punto. Pregúntelle a Mas ou a Puigdemont, a ver que lle din", suxeriu Feijóo, quen insistiu en que, en todo caso, e como "coincidía" en parte coa percepción de Villares de que había que abaratar o acceso ao financiamento para as comunidades "cumpridoras", pediuse o fondo de facilidade.

"Espero que (coincidir nalgunhas impresións) non lle reste credibilidade no seu grupo, dada a gran confraternidade coa que cohabitan", ironizou Feijóo, quen esgrimiu que o fondo de facilidade permitiu a Galicia aforrar 344 millóns de euros. Nel, agregou que se está "sen condicionantes" e pódese saír cando á comunidade "déalle a gana".

Ademais, advertiu ao dirixente de En Marea que, "se estudase un pouco" como se vai a comportar a débeda, constataría que "en 2017 o 50 por cento xa estará no fondo de facilidade a interese cero e, ao final da lexislatura, farao o 70 por cento".

"A que non botou esas contas?", preguntou Feijóo, quen advertiu a Villares que "quen lle fixo as contas contoulle só unha parte" e rexeitou falar de "contos" no canto de "contas".