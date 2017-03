Feridas dúas persoas nun choque en Laxe (A Coruña) e un menor nun atropelo en Pontevedra

Unha colisión entre unha furgoneta e un turismo saldouse este mércores con dúas persoas feridas en Laxe (A Coruña) e un menor foi trasladado tras ser atropelado en Pontevedra.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o primeiro accidente rexistrouse sobre as 9,30 horas no lugar de Matío, na parroquia de Nande, en Laxe.

Unha muller que viaxaba no turismo implicado no accidente contactou co 112 Galicia ás 9,30 horas deste mércores e indicou que non era capaz de mover as pernas e non podía saír do coche.

Por iso, a central de emerxencias do 112 alertou a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Carballo. A situación tamén foi posta en coñecemento do GES de Ponteceso, de Protección Civil e da Garda Civil de Tráfico.

Finalmente, o equipo de excarceración dos Bombeiros non tivo que intervir, xa que a muller puido abandonar o vehículo polos seus propios medios.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que trasladou á muller ferida, T.M.L., de 27 anos, ao Hospital Virxe da Xunqueira de Cee, segundo indicaron a Europa Press fontes sanitarias.

ATROPELO

Pola súa banda, en Pontevedra un menor resultou ferido na mañá deste mércores tras ser atropelado por un vehículo na rúa Celso Emilio Ferreiro, enfronte ao IES Xunqueira II.

O 112 Galicia tivo coñecemento do atropelo ás 9,15 horas a través dun aviso de Urxencias Sanitarias. O persoal sanitario trasladou nunha ambulancia asistencial ao menor ao Hospital Provincial, pero o seu estado non reviste gravidade.

O Centro de Atención ás Emerxencias do 112 puxo a situación en coñecemento dos Bombeiros de Pontevedra, de Protección Civil e da Policía Local.